可愛さ大渋滞ーーーッ♡【セリア】在庫残ってたら即カゴ！「SWIMMERグッズ」

平成レトロブームの勢いもあり、今【セリア】で注目を集めているのが、懐かしくてキュンとする【SWIMMER（スイマー）】のグッズたち。淡い色使いやメルヘンなモチーフなど、大人になっても乙女心をくすぐられそうな世界観がぎゅっと詰まっています。今回は、そんな、可愛さ溢れるポーチやキーホルダーなどをピックアップ。店頭で見つけたら迷わず手に取りそうです。

両面抜かりなく可愛い！ パステルカラーが目を引く巾着

【セリア】「巾着 Sweets」\110（税込）

パステルカラーのキャラクターたちがちょこんと集まった、見ているだけで心が和みそうな巾着。表面だけでなく、裏面にもケーキとキャラクターが描かれ、どこから見ても “ときめき” が詰まったデザインです。@ftn_picsレポーターとも*さんも「巾着のひもがリボンでお洒落だし、ラベンダーカラーが大人可愛い」とコメント。小物整理はもちろん、ギフトラッピングやポーチ代わりにも活躍してくれそうです。

見るたびにハッピーになりそう！ ポップなマチ付きポーチ

【セリア】「フナガタポーチ Funny」\110（税込）

ポニーに乗ったキャラクターたちが楽しそうに駆け回る、カラフルでポップなデザインが魅力。星やバルーンがたっぷりと描かれた背景は持っているだけで気分が上がりそうで、お出かけのお供にもぴったりです。レポーターとも*さんによると、幅19cm × 高さ10cm × マチ4cmとのことで小さめサイズながらマチ付きなので、リップやミラーなどの細かいアイテムをまとめて収納できそうなのも嬉しいポイント。

ほんわかとしたくまにキュン！ 推し活にも使えるカードホルダー

【セリア】「カードホルダー Funny」\110（税込）

ハートほっぺのくまが愛らしい、カードホルダー。水色チェーンと淡いパステルカラーのフレームがバッグまわりを可愛く彩ってくれそうです。ICカードケースとして使えるのはもちろん、推しのトレカやフォトカード、チェキなどを入れて “推し活アイテム” として楽しむのもおすすめ。バッグやリュックに付けるだけで、毎日の通勤やお出かけがちょっぴり楽しくなりそう！

ビジュアルも音もキュート！ シャカシャカが楽しいキーホルダー

【セリア】「シャカシャカキーホルダー」\110（税込）

まるでカラフルなお菓子を詰め込んだようなデザインが目を引く、遊び心たっぷりなキーホルダー。レポーターとも*さんによると「ゆれるとシャカシャカ音がする」とのことで、見た目だけでなく触れても楽しいアイテムのようです。バッグやポーチに付ければ、毎日にちょっとしたときめきを添えてくれそう。

