¥·¥ç¡¼¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Ë¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿
¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤ÇÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤ÏÁø¶ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¸æÅÂ¾ì¤Î¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë²¹Íá»ÜÀß¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×
¢£¥í¥¦¥ê¥å¤È¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï²¿¤¬¡¢¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡©
¾¼ÏÂ¤Î¤³¤í¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¦¥Ê¤À¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¡×¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¤Ï¡Ölöyly¡×¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¾øµ¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¿å¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥í¥Þ¿å¤ò¤«¤±¤Æ¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
»ÜÀß¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¡×¤Ï¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¡×¡¢»ÜÀß¤ÎÀßÈ÷¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î»þ´Ö´Ö³Ö¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¡×¡¢»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Äê´üÅª¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿å¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¡£¥µ¥¦¥ÊÀìÌç»ÜÀß¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ä³¹¤Ê¤«¤ÎÁ¬Åò¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤Ï¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¡ÖAufguss¡×¤Ï¡ÖÃí¤°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¥í¥¦¥ê¥å¤ò¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¾øµ¤¤ò¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë³È»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¾øµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¤ËÇ®É÷¤òÁ÷¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Èµ»¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤ä¾ÈÌÀ¤ò¶î»È¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ª¥ë°Ê³°¤ËÂç¤¤Ê¤¦¤Á¤ï¤äÀð»Ò¤ò»È¤¦¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ä¡¢¥Ö¥í¥ï¡¼(Á÷É÷µ¡)¤ò»È¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£
Íç¤ÇÆþ¤ëÄÌ¾ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿åÃåÃåÍÑ¤ÇÃË½÷°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤¿¤ê¡¢´äÈ×Íá¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£½÷À¤Î¿åÃåÃåÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦¾ì¹ç¤È¡¢Ç®ÇÈ»Õ¡¦¥¢¥¦¥Õ¥®¡¼¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤äÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ÍÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÃêÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃËÀ¥µ¥¦¥Ê¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È½÷À¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»²²Ã¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È½é¿´¼Ô¤Ï¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤êÂè5ÃÆ¡×ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤À¤¬¡¢º£²ó¡¢¸æÅÂ¾ì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ5°ÌÆþ¾Þ¤Î¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ï¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë²¹Íá»ÜÀß¡£ÃË½÷ÊÌ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ï²¹Àô¤äÃº»ÀÀô¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ëÄ¯Ë¾¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÏÃë¡¢Ìë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡¢µÙ·Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤¦¤¿¤¿¤ÍË¼¡×¤äÌ¡²è¤ä»¨»ï¤¬¼«Í³¤ËÆÉ¤á¤ë¡ÖµÙÂ©Ë¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢1ÆüÃæ¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆþÍáÎÁ¤Ë¤Ï¥¿¥ª¥ë¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤Ö¤é¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤âOK¡£1Æü²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï´ÛÆâÃå¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë(300±ß)¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¸æÅÂ¾ì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤Î¡Öfurari¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¼õÉÕ»þ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥²¥Ã¥È¡£
Ã¦°á½ê¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤é¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤·¤ÆÍá¼¼¤Ø¡£Íá¼¼¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢È±¤ÈÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡£¤Û¤É¤è¤¯²¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÂÎ¤ò¤è¤¯¿¡¤¤¤Æ¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ø¡£½÷À¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÏÆþ¸ý¤«¤é±ü¤Ë¸þ¤±¤Æ²£Ä¹¤ÎÂ¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ±ü¤ËÁë¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÆþ¸ýÂ¦¤Î²¼ÃÊ¤ËºÂ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£Å·°æ¤â¹â¤á¤Ç¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÁë¤«¤é³°¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤¸¤ï¤¸¤ï¤È²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥µ¥¦¥Ê¤ò½Ð¤Æ¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¿åÉ÷Ï¤¤Ø¡£¸æÅÂ¾ì¤Î²¹Íá»ÜÀß¤Ï¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Î¿å¤¬ÉÙ»Î»³¤ÎÉúÎ®¿å¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸æÅÂ¾ì»ÔÆâ¤Î¿åÆ»¿å¤Ï¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê100¡óÉúÎ®¿å¡£¤Ê¤ó¤ÈìÔÂô¤Ê¡ª¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¿å¤ËÁ´¿È¿»¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤ò¤¼¤ÒËþ¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ç¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ìÂÎ´¶
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡ÉÇ®ÇÈ»Õ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëºú»³Ì¤ºÚÈþ¤µ¤ó¡¢ÃËÀ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¤Î¤³¤Î¤³·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡£ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢³«»Ï»þ´Ö¤Î¾¯¤·Á°¤ËÍá¼¼¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼Á°¤Ë½¸¹ç¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«Êü¤·¤Æ¶õµ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¿Í¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤¿¤é¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÈÖ¹æ½ç¤ËÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Î±éÌÜ¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡£Æ±¤¸¿Í¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤òËè²ó¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Îºú»³¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï3Éô¹½À®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²»³Ú¤â¥í¥¦¥ê¥å¤Î¥¢¥í¥Þ¿å¤Î¹á¤ê¤â¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î¿¶¤êÊý¤â°ã¤¦¡£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎºÇ½é¤Ë¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÅÓÃæÂà¼¼OK¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â¿¬¹þ¤ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤È¡¢ÅÓÃæÂà¼¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ï½ÐÆþ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤²¼ÃÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¤â¤·¡¢¾åÃÊ¤·¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀÊ¤òÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ºú»³¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡È¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÉñ¤¦¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Í×½êÍ×½ê¤Ç²ÚÎï¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥ª¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¸Ä¡¹¤ËÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Éµ»¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¥¿¥ª¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶Æ°¡£ºú»³¤µ¤ó¤â´À¤À¤¯¤Ç¶Ä¤®Â³¤±¡¢²»³Ú¤ä¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤¬°ìÂÎ²½¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¥É¥Ã¤È´À¤¬Î®¤ì¤ë¡£
Ìó15Ê¬¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½ªÎ»¡£Çï¼ê¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ò½Ð¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿´À¤òÎ®¤¹¡£¿åÉ÷Ï¤¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡¢ÏªÅ·¥¨¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¿åÉ÷Ï¤É¬¿Ü¡£¤½¤·¤Æ³°µ¤Íá¤Ø¡£½çÈÖ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ÈµÙ·Æ¤ÏÉ¬¤º¼è¤ë¤Ù¤·¡£¿åÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤éÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢²¹Àô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ãº»ÀÀô¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¡£¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤ÎÏªÅ·¥¨¥ê¥¢¤ÏÃªÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÃÊ¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤ë¡ÖÎ©¤ÁÅò¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬Ë¾¤á¤ë¡£Å·µ¤¤¬¤¤¤¤Æü¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò²¹Àô¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤âìÔÂô¤ÊÆþÍá¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤ÎÀä·Ê¤Ï¤¼¤Ò¤È¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤äÃÏ»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Ê¢¤´¤·¤é¤¨¡£¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë·Ú¿©¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌÚ¤Î²Ö¥«¥Õ¥§¡×¤È¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°²Ö°á¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÌÚ¤Î²Ö¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢ÀÅ²¬¤é¤·¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ËµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°²Ö°á¡×¤Ï¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¡£¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¡×¤ä¡Ö¤ß¤·¤Þ¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â´Þ¤áÏÂÍÎÃæ¤Î¼ïÎàËÉÙ¤ÊÎÁÍý¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢ÌîºÚ¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢²¹Àô¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ»ÜÀß¤Î¥µÈÓ¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ»ÜÀß¼«Ëý¤Î¥«¥ì¡¼¤òÉÙ»Î»³É÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£°û¿©»ÜÀß¤Ë¤âQR¥³¡¼¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°²Ö°á¡×¤Ï¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤òºî¤ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¸«ËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ¹¤êÉÕ¤±¤ËÄ©Àï¡£¤´ÈÓ¤Ï»¨¹òÊÆ¤òÁªÂò¤·¡¢ÌîºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ²¿¤È¤Ê¤¯²æÎ®¤Î¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤Ï²¤É÷·Ï¤Ç¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¡£¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÂçËþÂ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¿©¸å¡¢ËþÊ¢¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆþÍá¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£ºÆÅÙ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï»¨»ï¤äÌ¡²è¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËµÙ·Æ¤·¤è¤¦¡£
¢£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ5°ÌÆþ¾Þ¤Î¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×
¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ç¡¢½÷À¤Îºú»³Ì¤ºÚÈþ¤µ¤ó¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Î¤³¤Î¤³·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ú¥¢¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¿Í¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿À¤³¦Âç²ñÃÄÂÎ¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢5°ÌÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¡£¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦Âç²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¯¡£ÆüËÜ¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¡¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñÃÄÂÎ¤ÎÉô¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬Í¥¾¡¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤âÀ¤³¦5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤Ö¤ê¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¶¥¤ï¤ì¤ë¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤ä¾ÈÌÀ¡¢¹á¤ê¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬¤¢¤ê¡¢°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤â»È¤¤¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¶Ä¤°¤Î¤â¡¢¤¿¤À¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥ª¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ì¥¤»¤ë¡Èµ»¡É¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤ÏÃË½÷¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íç¤ÇÆþ¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï½÷À¤Ï¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃËÀ¥µ¥¦¥Ê¤Ç½÷À¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤òÃå¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥í¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦À©Ìó¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢²»³Ú¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î±é·à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤äÂæ»ì¤â´Þ¤á¤Æ¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÉ÷¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´¶Æ°¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ç¤Îºú»³¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ä¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×´ü´ÖÃæ¤ËË¬¤ì¡¢¶áÎÙ¤Î»ÜÀß¤â¤á¤°¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹Àô¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤òËþµÊ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
ºú»³¤µ¤ó¤ä¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¤¶¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¥µ¥¦¥Ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤Þ¤¿°ì¤Ä¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Çí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥µ¥¦¥Ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸=²¬ÉôÎé»Ò
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥¦¥ê¥å¤È¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï²¿¤¬¡¢¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡©
¾¼ÏÂ¤Î¤³¤í¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¦¥Ê¤À¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¡×¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¤Ï¡Ölöyly¡×¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¾øµ¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¿å¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥í¥Þ¿å¤ò¤«¤±¤Æ¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
»ÜÀß¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¡×¤Ï¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¡×¡¢»ÜÀß¤ÎÀßÈ÷¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î»þ´Ö´Ö³Ö¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¡×¡¢»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Äê´üÅª¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿å¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¡£¥µ¥¦¥ÊÀìÌç»ÜÀß¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ä³¹¤Ê¤«¤ÎÁ¬Åò¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤Ï¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¡ÖAufguss¡×¤Ï¡ÖÃí¤°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¥í¥¦¥ê¥å¤ò¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¾øµ¤¤ò¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë³È»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¾øµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¤ËÇ®É÷¤òÁ÷¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Èµ»¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤ä¾ÈÌÀ¤ò¶î»È¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ª¥ë°Ê³°¤ËÂç¤¤Ê¤¦¤Á¤ï¤äÀð»Ò¤ò»È¤¦¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ä¡¢¥Ö¥í¥ï¡¼(Á÷É÷µ¡)¤ò»È¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£
Íç¤ÇÆþ¤ëÄÌ¾ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿åÃåÃåÍÑ¤ÇÃË½÷°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤¿¤ê¡¢´äÈ×Íá¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£½÷À¤Î¿åÃåÃåÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦¾ì¹ç¤È¡¢Ç®ÇÈ»Õ¡¦¥¢¥¦¥Õ¥®¡¼¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤äÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ÍÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÃêÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃËÀ¥µ¥¦¥Ê¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È½÷À¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»²²Ã¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È½é¿´¼Ô¤Ï¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤êÂè5ÃÆ¡×ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤À¤¬¡¢º£²ó¡¢¸æÅÂ¾ì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ5°ÌÆþ¾Þ¤Î¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ï¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë²¹Íá»ÜÀß¡£ÃË½÷ÊÌ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ï²¹Àô¤äÃº»ÀÀô¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ëÄ¯Ë¾¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÏÃë¡¢Ìë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡¢µÙ·Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤¦¤¿¤¿¤ÍË¼¡×¤äÌ¡²è¤ä»¨»ï¤¬¼«Í³¤ËÆÉ¤á¤ë¡ÖµÙÂ©Ë¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢1ÆüÃæ¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆþÍáÎÁ¤Ë¤Ï¥¿¥ª¥ë¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤Ö¤é¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤âOK¡£1Æü²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï´ÛÆâÃå¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë(300±ß)¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¸æÅÂ¾ì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤Î¡Öfurari¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¼õÉÕ»þ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥²¥Ã¥È¡£
Ã¦°á½ê¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤é¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤·¤ÆÍá¼¼¤Ø¡£Íá¼¼¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢È±¤ÈÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡£¤Û¤É¤è¤¯²¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÂÎ¤ò¤è¤¯¿¡¤¤¤Æ¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ø¡£½÷À¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÏÆþ¸ý¤«¤é±ü¤Ë¸þ¤±¤Æ²£Ä¹¤ÎÂ¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ±ü¤ËÁë¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÆþ¸ýÂ¦¤Î²¼ÃÊ¤ËºÂ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£Å·°æ¤â¹â¤á¤Ç¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÁë¤«¤é³°¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤¸¤ï¤¸¤ï¤È²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥µ¥¦¥Ê¤ò½Ð¤Æ¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¿åÉ÷Ï¤¤Ø¡£¸æÅÂ¾ì¤Î²¹Íá»ÜÀß¤Ï¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Î¿å¤¬ÉÙ»Î»³¤ÎÉúÎ®¿å¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸æÅÂ¾ì»ÔÆâ¤Î¿åÆ»¿å¤Ï¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê100¡óÉúÎ®¿å¡£¤Ê¤ó¤ÈìÔÂô¤Ê¡ª¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¿å¤ËÁ´¿È¿»¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤ò¤¼¤ÒËþ¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ç¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ìÂÎ´¶
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡ÉÇ®ÇÈ»Õ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëºú»³Ì¤ºÚÈþ¤µ¤ó¡¢ÃËÀ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¤Î¤³¤Î¤³·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡£ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢³«»Ï»þ´Ö¤Î¾¯¤·Á°¤ËÍá¼¼¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼Á°¤Ë½¸¹ç¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«Êü¤·¤Æ¶õµ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¿Í¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤¿¤é¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÈÖ¹æ½ç¤ËÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Î±éÌÜ¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡£Æ±¤¸¿Í¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤òËè²ó¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Îºú»³¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï3Éô¹½À®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²»³Ú¤â¥í¥¦¥ê¥å¤Î¥¢¥í¥Þ¿å¤Î¹á¤ê¤â¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î¿¶¤êÊý¤â°ã¤¦¡£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎºÇ½é¤Ë¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÅÓÃæÂà¼¼OK¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â¿¬¹þ¤ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤È¡¢ÅÓÃæÂà¼¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ï½ÐÆþ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤²¼ÃÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¤â¤·¡¢¾åÃÊ¤·¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀÊ¤òÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ºú»³¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡È¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÉñ¤¦¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Í×½êÍ×½ê¤Ç²ÚÎï¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥ª¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¸Ä¡¹¤ËÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Éµ»¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¥¿¥ª¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶Æ°¡£ºú»³¤µ¤ó¤â´À¤À¤¯¤Ç¶Ä¤®Â³¤±¡¢²»³Ú¤ä¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤¬°ìÂÎ²½¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¥É¥Ã¤È´À¤¬Î®¤ì¤ë¡£
Ìó15Ê¬¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½ªÎ»¡£Çï¼ê¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ò½Ð¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿´À¤òÎ®¤¹¡£¿åÉ÷Ï¤¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡¢ÏªÅ·¥¨¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¿åÉ÷Ï¤É¬¿Ü¡£¤½¤·¤Æ³°µ¤Íá¤Ø¡£½çÈÖ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ÈµÙ·Æ¤ÏÉ¬¤º¼è¤ë¤Ù¤·¡£¿åÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤éÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢²¹Àô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ãº»ÀÀô¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¡£¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤ÎÏªÅ·¥¨¥ê¥¢¤ÏÃªÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÃÊ¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤ë¡ÖÎ©¤ÁÅò¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬Ë¾¤á¤ë¡£Å·µ¤¤¬¤¤¤¤Æü¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò²¹Àô¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤âìÔÂô¤ÊÆþÍá¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤ÎÀä·Ê¤Ï¤¼¤Ò¤È¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤äÃÏ»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Ê¢¤´¤·¤é¤¨¡£¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë·Ú¿©¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌÚ¤Î²Ö¥«¥Õ¥§¡×¤È¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°²Ö°á¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÌÚ¤Î²Ö¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢ÀÅ²¬¤é¤·¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ËµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°²Ö°á¡×¤Ï¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¡£¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¡×¤ä¡Ö¤ß¤·¤Þ¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â´Þ¤áÏÂÍÎÃæ¤Î¼ïÎàËÉÙ¤ÊÎÁÍý¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢ÌîºÚ¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢²¹Àô¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ»ÜÀß¤Î¥µÈÓ¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ»ÜÀß¼«Ëý¤Î¥«¥ì¡¼¤òÉÙ»Î»³É÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£°û¿©»ÜÀß¤Ë¤âQR¥³¡¼¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°²Ö°á¡×¤Ï¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤òºî¤ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¸«ËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ¹¤êÉÕ¤±¤ËÄ©Àï¡£¤´ÈÓ¤Ï»¨¹òÊÆ¤òÁªÂò¤·¡¢ÌîºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ²¿¤È¤Ê¤¯²æÎ®¤Î¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤Ï²¤É÷·Ï¤Ç¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¡£¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÂçËþÂ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¿©¸å¡¢ËþÊ¢¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆþÍá¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£ºÆÅÙ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï»¨»ï¤äÌ¡²è¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËµÙ·Æ¤·¤è¤¦¡£
¢£¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ5°ÌÆþ¾Þ¤Î¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×
¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ç¡¢½÷À¤Îºú»³Ì¤ºÚÈþ¤µ¤ó¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Î¤³¤Î¤³·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ú¥¢¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¿Í¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿À¤³¦Âç²ñÃÄÂÎ¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢5°ÌÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¡£¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦Âç²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¯¡£ÆüËÜ¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¡¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñÃÄÂÎ¤ÎÉô¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬Í¥¾¡¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤âÀ¤³¦5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤Ö¤ê¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¶¥¤ï¤ì¤ë¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤ä¾ÈÌÀ¡¢¹á¤ê¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬¤¢¤ê¡¢°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤â»È¤¤¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¶Ä¤°¤Î¤â¡¢¤¿¤À¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥ª¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ì¥¤»¤ë¡Èµ»¡É¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤ÏÃË½÷¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íç¤ÇÆþ¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï½÷À¤Ï¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃËÀ¥µ¥¦¥Ê¤Ç½÷À¤¬¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤òÃå¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥í¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦À©Ìó¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢²»³Ú¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î±é·à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤äÂæ»ì¤â´Þ¤á¤Æ¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÉ÷¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´¶Æ°¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ç¤Îºú»³¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ä¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢¡ÖÌÚ¤Î²Ö¤ÎÅò¡×¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡Ö¸æÅÂ¾ì²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥ÊÅ·¹ñ¤á¤°¤ê¡×´ü´ÖÃæ¤ËË¬¤ì¡¢¶áÎÙ¤Î»ÜÀß¤â¤á¤°¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹Àô¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼¡×¤òËþµÊ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
ºú»³¤µ¤ó¤ä¡Ö¤·¤ã¤±¤Î¤³¡×¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¤¶¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¥µ¥¦¥Ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤Þ¤¿°ì¤Ä¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Çí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥µ¥¦¥Ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸=²¬ÉôÎé»Ò
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£