100均のこれ意外と良すぎた！一瞬で均等にカットできる！時短にもつながる家事楽グッズ

毎朝バナナを食べる筆者が、キャンドゥで購入した『バナナスライサー』。使ってみると、意外と便利で驚きました！スライサーに挟んで握り込むだけで、バナナを均等にきれいにカットできる優れもの。面倒なカットが一瞬で終わるので、時短にもつながります！他の食材にも応用できるので、家事が楽になりますよ。

商品情報

商品名：バナナスライサー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：17.4×4×5.6cm

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4545244670139

想像以上に便利だった！キャンドゥの『バナナスライサー』

ユニークなキッチングッズが充実しているキャンドゥで、また新たに気になる商品を見つけました。

『バナナスライサー』という商品で、バナナのカットに便利なアイテムです。「これ、いるかな…？」とは思いつつ、毎朝バナナを食べているので試しに購入してみました！

価格は330円（税込）です。今回購入した店舗では、キッチングッズ売場で見つけました。

刃物というよりは、スクレーパーのような薄い金属の板がついています。

形が複雑な分若干洗いにくいですが、使った後すぐ汚れ落ちがいいうちに洗えば、そこまで苦になりません。

刃が上にくるようにスライサーを持ち、バナナを刃の間に通します。

ハンドルを握り、スライサーに挟んだバナナを押し込むことで、サクッとカットすることができます。

ぐにっと押し出す操作が気持ちよく、癖になります。

バナナを包丁で1つずつカットするよりも楽で、時短にもつながるのが嬉しいポイント！

忙しい朝や休憩時間、おやつタイムなどにサッと用意できて便利です。

バナナを一瞬で均等にカットできる！忙しい時の時短にも◎

包丁で切るとどうしても厚さや切り口にばらつきが出ますが、スライサーを使えばこの通り！

一瞬でバナナを均等に、きれいにカットすることができます。

見た目の美しさを保てるので料理の見栄えが良くなり、クオリティがアップするのもGOOD！

カットしたバナナをグリークヨーグルトのトッピングに使ってみましたが、写真映えしそうな仕上がりになりました♡

バナナだけでなく、魚肉ソーセージなどにもよさそうです。

今回は、キャンドゥの『バナナスライサー』をご紹介しました。

柔らかい食材のカットが一瞬で終わるので、家事がグッと楽になること間違いありません。キャンドゥでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。