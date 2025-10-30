100均のこれ意外と良すぎた！一瞬で均等にカットできる！時短にもつながる家事楽グッズ
商品情報
商品名：バナナスライサー
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：17.4×4×5.6cm
販売ショップ：キャンドゥ
JANコード：4545244670139
想像以上に便利だった！キャンドゥの『バナナスライサー』
ユニークなキッチングッズが充実しているキャンドゥで、また新たに気になる商品を見つけました。
『バナナスライサー』という商品で、バナナのカットに便利なアイテムです。「これ、いるかな…？」とは思いつつ、毎朝バナナを食べているので試しに購入してみました！
価格は330円（税込）です。今回購入した店舗では、キッチングッズ売場で見つけました。
刃物というよりは、スクレーパーのような薄い金属の板がついています。
形が複雑な分若干洗いにくいですが、使った後すぐ汚れ落ちがいいうちに洗えば、そこまで苦になりません。
刃が上にくるようにスライサーを持ち、バナナを刃の間に通します。
ハンドルを握り、スライサーに挟んだバナナを押し込むことで、サクッとカットすることができます。
ぐにっと押し出す操作が気持ちよく、癖になります。
バナナを包丁で1つずつカットするよりも楽で、時短にもつながるのが嬉しいポイント！
忙しい朝や休憩時間、おやつタイムなどにサッと用意できて便利です。
バナナを一瞬で均等にカットできる！忙しい時の時短にも◎
包丁で切るとどうしても厚さや切り口にばらつきが出ますが、スライサーを使えばこの通り！
一瞬でバナナを均等に、きれいにカットすることができます。
見た目の美しさを保てるので料理の見栄えが良くなり、クオリティがアップするのもGOOD！
カットしたバナナをグリークヨーグルトのトッピングに使ってみましたが、写真映えしそうな仕上がりになりました♡
バナナだけでなく、魚肉ソーセージなどにもよさそうです。
今回は、キャンドゥの『バナナスライサー』をご紹介しました。
柔らかい食材のカットが一瞬で終わるので、家事がグッと楽になること間違いありません。キャンドゥでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。