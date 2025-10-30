リュック下ろすの面倒…を300円で解決！QOLが上がる100均ポーチ

リュックで移動することが多い筆者。通勤・通学などに便利ですが、小物を取り出す際にいちいちリュックを下ろすのがめんどくさい…そんな悩みを抱えていた矢先、ダイソーのキャンプグッズ売り場で運命の出会いが。ズボラ民必見のQOL爆上がりな商品を、この機会にぜひチェックしてくださいね。早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名：リュック用小物ポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480784373

いちいちリュックを下ろすのがめんどくさい…そんなズボラ民に朗報です！

通勤・通学、アウトドアにも便利なリュックですが、小物取り出す度にいちいち肩から下ろすのがめんどくさい…と思っていた筆者。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、キャンプグッズ売り場でいいものを見つけました。

今回GETしてきたのは、その名も『リュック用小物ポーチ』。ポリエステル製のしっかりとした作りが好印象◎お値段は￥220（税込）でした。

ポーチを触ると若干ふかふかしていて、中に硬めのクッションが入っているような触り心地。上部にカラビナと、背面にベルトループが付いています。カバンに取り付けたり、ベルトと組み合わせて腰回りに下げたりと、使い方の幅が広がります。

痒い所に手が届く！ダイソーの『リュック用小物ポーチ』

最大6.8インチのスマホに対応しているそうで、iPhone15は余裕をもって収納できました。他にもワイヤレスイヤホンや眼鏡拭きなど、頻繁に出し入れするアイテムたちがすっぽり入ります。

どこからでも開きやすいダブルファスナーで、ガバッと大きく開く構造もGOOD。メッシュポケットも付いているのである程度整理整頓ができ、欲しいものが見つけやすい仕様が嬉しいですね。

リュックに取り付けるとこんな感じに。ポーチを肩ひもにセットすれば、リュックを下ろさずに小物が取り出せるようになります。ティッシュや目薬などを入れてもまだまだ余裕があるサイズ感が◎QOLが爆上がりするポーチなので、ズボラ民は必見の商品ですよ！

今回はダイソーの『リュック用小物ポーチ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。