【きょうから】ユナ、“最年少総理”イ・ボムスと“契約結婚” EXO・スホも出演…韓国ドラマ『総理と私』放送スタート
少女時代・ユナ、イ・ボムス、EXO・スホらが出演する韓国ドラマ『総理と私』が、30日よりCSチャンネル「衛星劇場」で放送を開始する。（毎週木曜 午後11：00〜※2話連続放送）
【動画】ユナがウエディングドレス姿で”結婚”！『総理と私』予告編
『暴君のシェフ』で世界中の視聴者を魅了した少女時代・ユナが2013年に主演した同作は、史上最年少の総理と三流パパラッチが繰り広げるラブコメディ。ユナはイ・ボムス演じる史上最年少の総理と契約結婚するパパラッチ記者を演じている。
『冬のソナタ』『雪の女王』の脚本家コンビが贈る格差カップルが繰り広げる契約結婚ラブコメディ。EXO・スホはイ・ボムス演じるクォン・ユルの息子の友達役で特別出演している。
■あらすじ
日々著名人のスキャンダルを追っている若手記者ナム・ダジョン（ユナ）は、最年少総理候補である政治家のクォン・ユル（イ・ボムス）を取材することに。妻を亡くして3人の子どもを育てるシングルファザーのユルは、ダジョンが息子を通じて自分の情報を探っていると誤解し、ダジョンを責める。ところが、その現場を目撃していた何者かがユルとダジョンの熱愛説をでっち上げて報道してしまい、大騒動に…。政治的な問題終結のため、そして病気のダジョンの父のため、ダジョンを慕うユルの息子のために、2人は偽りの契約結婚を決意する!?
■作品情報
2013年／韓国／全20話
演出：イ・ソヨン
脚本：キム・ウニ、ユン・ウンギョン
出演：ユナ（少女時代）、イ・ボムス、ユン・シユン、スホ（EXO）
【動画】ユナがウエディングドレス姿で”結婚”！『総理と私』予告編
『暴君のシェフ』で世界中の視聴者を魅了した少女時代・ユナが2013年に主演した同作は、史上最年少の総理と三流パパラッチが繰り広げるラブコメディ。ユナはイ・ボムス演じる史上最年少の総理と契約結婚するパパラッチ記者を演じている。
■あらすじ
日々著名人のスキャンダルを追っている若手記者ナム・ダジョン（ユナ）は、最年少総理候補である政治家のクォン・ユル（イ・ボムス）を取材することに。妻を亡くして3人の子どもを育てるシングルファザーのユルは、ダジョンが息子を通じて自分の情報を探っていると誤解し、ダジョンを責める。ところが、その現場を目撃していた何者かがユルとダジョンの熱愛説をでっち上げて報道してしまい、大騒動に…。政治的な問題終結のため、そして病気のダジョンの父のため、ダジョンを慕うユルの息子のために、2人は偽りの契約結婚を決意する!?
■作品情報
2013年／韓国／全20話
演出：イ・ソヨン
脚本：キム・ウニ、ユン・ウンギョン
出演：ユナ（少女時代）、イ・ボムス、ユン・シユン、スホ（EXO）