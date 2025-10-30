「彼は本当に最高のプレーヤー」今季躍動する鎌田大地にパレス同僚たちから信頼の声が続々「素晴らしい選手であり、チームメイト。プレー面でいえば…」【現地発】
クリスタル・パレスの同僚たちに、鎌田大地について訊いた。
2024年の７月にパレスに移籍した日本人MFは加入１年目の昨季、思うようにプレミアリーグのスタイルとチームのサッカーにフィットできず。しかし昨シーズン終盤から調子を上げて定位置を確保すると、２年目の今季はチームに欠かせない存在となっている。
そんな鎌田を同僚たちはどう見ているのか。10月23日のヨーロッパカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第２節AEKラルナカ戦（０−１）後、ミックスエリアを通ったクリスタントゥス・ウチェに話を訊いてみると、「彼は最高、本当に最高のプレーヤーさ」と述べた。
また、MFジャスティン・ディベニーも、「彼は本当に素晴らしい選手であり、チームメイトだよ。プレー面でいえば、ゲームを作る能力に優れている」と答えてくれた。
チームメイトたちからの信頼も厚い鎌田は、29日のカラバオカップ・リバプール戦（３−０）で２ゴールに絡む活躍を見せて勝利に貢献した。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
2024年の７月にパレスに移籍した日本人MFは加入１年目の昨季、思うようにプレミアリーグのスタイルとチームのサッカーにフィットできず。しかし昨シーズン終盤から調子を上げて定位置を確保すると、２年目の今季はチームに欠かせない存在となっている。
そんな鎌田を同僚たちはどう見ているのか。10月23日のヨーロッパカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第２節AEKラルナカ戦（０−１）後、ミックスエリアを通ったクリスタントゥス・ウチェに話を訊いてみると、「彼は最高、本当に最高のプレーヤーさ」と述べた。
また、MFジャスティン・ディベニーも、「彼は本当に素晴らしい選手であり、チームメイトだよ。プレー面でいえば、ゲームを作る能力に優れている」と答えてくれた。
チームメイトたちからの信頼も厚い鎌田は、29日のカラバオカップ・リバプール戦（３−０）で２ゴールに絡む活躍を見せて勝利に貢献した。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？