ブライトン戦でファンの歓声を最も浴びたアーセナルの超新星！ 試合後にアルテタ監督も絶賛「驚異的な技術を見せつけた。15歳でプレミアの選手を抜き去る能力だ」【現地発】
10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、アーセナルは三笘薫が所属するブライトンとホームで対戦し、２−０の勝利を収めた。
このゲームで、本拠地エミレーツのファンの注目を最も集めていたのが、プレミアリーグのクラブの選手として、史上最年少で公式戦先発を飾った15歳の超新星マックス・ダウマンだった。
前半、右サイドに入ったレフティがボールを持つたびにスタンドからは大歓声。浮き球のパスを華麗なトラップで収め、ドリブルを仕掛けた場面では、スタジアムに大きな拍手が響き渡っていた。
後半に入るとややボールを触る回数が減り、70分に途中交代となったものの、その際にはホームサポーターからスタンディングオベーションを受けた。
試合後のミケル・アルテタ監督の記者会見では、メディアからダウマンに関する質問が殺到。指揮官は、「今日もまた、彼は驚異的な技術を見せつけた。15歳でプレミアリーグの選手を抜き去る能力だ。間違いなく特別だ」と絶賛していた。
本当に15歳なのか？そう思わせる見事なパフォーマンスだった。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
