¡ÖOhtani¡×T¥·¥ã¥Ä¤Ç¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â±þ±ç¡ª¥É·³É×¿Í²ñ¤¬¥¨¡¼¥ë¡ÖÂçÀ¼¤ò½Ð¤½¤¦!¡×¹±Îã½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É×¿Í²ñ¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¡¢¤³¤ÎÆüÂè5Àï¤ò·Þ¤¨¤¿Âè121²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖWSÂè5Àï¡ÄÂçÀ¼¤ò½Ð¤½¤¦!!!!¡×¤È¤·¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¡È¹±Îã¡É¤ÎÉ×¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¾Ð´é¤ÎÉ×¿Í¤¿¤Á¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢Á°Îóº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÎºÊ¡¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë¡£¡ÖOhtani¡×¤ÈÀÄÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¡¢¤Û¤Û¤¨¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó½÷¿ÀÍÍ¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¡×¡Öº£Æü¤³¤½¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤óº£Æü¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤ë¡¡Ä«¤«¤é±üÍÍÃ£¤Î¾Ð´é¸«¤ë¤È¸µµ¤½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ö±üÍÍ¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î±üÍÍ¤ÈÎÙ¤Ç¤¹¤Í¡ª³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë´ñÎï¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£