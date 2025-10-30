ロッテは３０日、韓国ロッテジャイアンツの韓太揚（ハン・テヤン）内野手と全玟哉（チョン・ミンジェ）内野手が３０日から１１月１７日まで都城秋季キャンプに参加することになったと発表した。

今回の秋季キャンプ参加は、ロッテと韓国ロッテの交流強化の一環として行われる。

選手の詳細は次の通り。

▽韓太揚（ハン・テヤン）内野手 所属チーム：２０２２年-２０２５年：ロッテジャイアンツ、ポジション：内野手（右投右打）、背番号：６、生年月日：２００３／９／１５、身長：１８１センチ、体重、７６キロ、２０２５年シーズン成績：１０８試合出場、打率・２７４、６３安打、２本塁打、２２打点。

▽全玟哉（チョン・ミンジェ）内野手 所属チーム：２０１８年-２０２４年：斗山ベアーズ、（２０２４年１１月ロッテジャイアンツへ移籍）２０２５年：ロッテジャイアンツ、ポジション：内野手（右投右打）、背番号：１３、生年月日：１９９９／６／３０、身長：１８１センチ、体重、７３キロ、２０２５年シーズン成績：１０１試合出場、打率・２８７、９５安打、５本塁打、３４打点。