◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）がブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「8番・中堅」でスタメン出場。0―2の3回に今PS初本塁打を放ち、反撃ののろしを上げた。

ブルージェイズ先発・イエサベージに対して打線は初回2死のベッツから5者連続三振。3回1死の場面で打席に立ったキケが一振りで悪循環を断ち切った。長身から投げ下ろされる93.2マイル（約150.0キロ）直球を強振すると、打球は左中間スタンドへと一直線。打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離407フィート（約124.1メートル）、角度28度の完璧な打球だった。

今WS第2戦に出場した時点でドジャースの選手として出場したポストシーズンは87試合となり、ジャスティン・ターナー（カブス）を抜き、球団史上最多出場となった。レッドソックス時代を含め通算101試合目の出場となったこの試合。PS通算16本目の本塁打は僚友のフリーマンと並び、現役選手では10位タイとなった。

ポストシーズンでの勝負強さから“お祭り男”とも呼ばれるキケ。この試合まで今PSは全14試合に出場し、52打数14安打の打率.269、6打点を記録している。