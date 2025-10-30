親子漫才の浮世亭三吾さん、死去 81歳 娘・美ユルが粋な追悼「最期もアピールを忘れなかった」
親子漫才師・浮世亭三吾・美ユルの浮世亭三吾さんが、25日に急性呼吸不全・慢性腎不全のため、亡くなった。81歳だった。
所属事務所の松竹芸能は「弊社所属タレント、浮世亭三吾が2025年10月25日午前0:08急性呼吸不全・慢性腎不全の為永眠いたしました(享年83)。尚、葬儀につきましては故人の遺志により家族葬にて執り行われました。茲に生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と伝えた。
娘の美ユルは、自身のブログで「ご報告させていただきます。10月25日に師匠、三吾が亡くなりました。あまりに突然のこと過ぎて家族もアタフタで。もうずっと入院をしておりましたが最近は落ち着いていました。ところが夜中に容態が急変し、駆けつけましたが私たちも間に合いませんでした。本人は苦しまずに逝ったそうなので良かったです。皆さま、これまで30年間、三吾・美ユルを応援していただきありがとうございました」と記した。
続けて「三吾は、1970年の大阪万博の電気通信館で、期間中ずっと浮世亭三吾・十吾でステージをつとめたのがデビュー。そして大阪関西万博があった今年、好きだった衣装をつけて、芸人、そして人生の幕を閉じました。生前の本人の希望で、近親者のみの家族葬にいたしました。お通夜、葬儀と、あたたかい優しい時間となりました。そして10月25日。10+25＝35（三吾）。最期もアピールを忘れなかった師匠。皆さま、時々思い出してやってください。おやこ漫才 三吾・美ユル、30周年。これにて終了いたします。ほんとうにほんとうにありがとうございました」と締めくくった。
所属事務所の松竹芸能は「弊社所属タレント、浮世亭三吾が2025年10月25日午前0:08急性呼吸不全・慢性腎不全の為永眠いたしました(享年83)。尚、葬儀につきましては故人の遺志により家族葬にて執り行われました。茲に生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と伝えた。
続けて「三吾は、1970年の大阪万博の電気通信館で、期間中ずっと浮世亭三吾・十吾でステージをつとめたのがデビュー。そして大阪関西万博があった今年、好きだった衣装をつけて、芸人、そして人生の幕を閉じました。生前の本人の希望で、近親者のみの家族葬にいたしました。お通夜、葬儀と、あたたかい優しい時間となりました。そして10月25日。10+25＝35（三吾）。最期もアピールを忘れなかった師匠。皆さま、時々思い出してやってください。おやこ漫才 三吾・美ユル、30周年。これにて終了いたします。ほんとうにほんとうにありがとうございました」と締めくくった。