１１月に東京都内などで行われる聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）に出場する滋賀県出身の４選手が２９日、県庁を訪れ、三日月知事に活躍を誓った。

ハンマー投げの森本真敏選手（３９）（竜王町出身）、円盤投げの湯上剛輝選手（３２）（甲賀市出身）、走り高跳びの高居千紘選手（２８）（米原市出身）、テニスの今井悠翔選手（２６）（草津市出身）。

２００９年のデフリンピックで金メダルを獲得した森本選手は「最後の挑戦になる年齢。必ず金を取る」、健常の日本記録を持つ湯上選手は「金メダルを取り、滋賀の皆さんにいい報告をしたい」と意気込んだ。

初出場の高居、今井両選手は「自己ベストを更新して必ずメダルを取る」、「緊張せず自分の力を発揮したい」と語った。

三日月知事は「皆さんの活躍を多くの人が応援し、目標にするでしょう」と激励した。

県ゆかりの選手はほかに、陸上男子４００メートルなどに出場する山本剛士選手（２３）（彦根市出身）、甲賀市の企業に所属するサッカー女子の高橋遥佳選手（２８）がいる。