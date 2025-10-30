Snow Man佐久間大介の“匂わせ”に霜降り明星・せいやがヒヤリ「この前、ゲームしました！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、俳優・石井杏奈が30日、都内で行われた新作ゲーム『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』発売記念＆新TVCM発表会に登壇した。
【集合ショット】カラフルでカワイイ！色とりどりの衣装で登場した佐久間大介＆石井杏奈ら
新CMに出演する3人は実際に同ゲームをプレイ。石井は「撮影で初めて3人でプレイさせてもらって初めてなのに絆が深まった。みんなの人となりを知ることができた」といい、せいやも「気まずくなかったもんな」と納得した。
佐久間は「自然と大盛りあがりでしたよね。台本もなくて3人でプレイしただけ」とその撮影方法に驚きつつ、せいやは「半日がっつりゲームしただけ（笑）」と満喫ぶりをのぞかせた。
そんななかせいやは「この前一緒に、『ミュージックステーション』に出たんですけどまだ言われへんのに、佐久間くんが『せいやさんとこの前、ゲームしました！』って。『桃鉄』のこと言うんかって。危ない」と解禁前の情報を先出しする佐久間にヒヤリ。
佐久間は「がっつり、『Mステ』で匂わせるっていう。『ゲームしたんです」と言ったのはこちらです！（笑）」と晴れて堂々アピールしていた。
3人が出演する新テレビCM「東日本からいきます？篇」「西いっていいすか？篇」は30日より公式サイトにて公開、31日よりテレビ放映開始。「かつめしの思い出篇」「キングに！カードでえらいことに！篇」には陣内智則、ケンドーコバヤシが出演する。
