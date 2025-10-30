¡ÚÃæÆü¡ÛÅè´ð¹¨»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÂàÃÄÄ¾¸å¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ö¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï£³£°Æü¡¢º£µ¨¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Åè´ð¹¨»á¡Ê£´£°¡Ë¤Î°ì·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÌ¤Äê¡£Åè»á¤ÏÆ±Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç²ñ¸«¤·¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¡ÊÍèÇ¯¡ËÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ¤ËÍ¥¾¡¤·¤ÆÅè¤¬Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤«¤éÅè»á¤Ë¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÈÇ®°Õ¤Ç¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼õÂú¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅ¨¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¡¢»î¹ç¤Î¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼ã¤¤Ìî¼ê¤ÎÁª¼ê¤âÈó¾ï¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÇÀþ¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åè¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÃæ¤«¤é¸«¤ë¤Î¤È³°¤«¤é¸«¤ë¤Î¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éËÍ¼«¿È¤âÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡Ö£±ÈÖ¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤Ìîµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤ÎÌîµå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÆü¤ÇÌÜ»Ø¤¹Ìò³ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åè»á¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¹â¤«¤é¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£¶Ç¯¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·¤«¤é£³½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¡££±£³Ç¯¤Ë¤ÏÀ±Ìî´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³ÚÅ·µåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££²£°Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·£²£²Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃæÆü¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ã«Å¯Ìé°ì·³¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê£´£°¡Ë¤Î°éÀ®¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÂçÊå»á¡Ê£´£¶¡Ë¤ÎÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£