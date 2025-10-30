大泉洋、“小籠包のおいしい食べ方”に驚く「ええっ！？」「死ぬ気で食ってましたよ！」
俳優の大泉洋（52歳）が、10月28日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。“小籠包のおいしい食べ方”に「ええっ！？」「死ぬ気で食ってましたよ！」と驚きの声を上げた。
番組は現在、恒例の“ローソン新商品開発”企画として、新しい中華まんを開発するべく市場リサーチを実施中。大泉ら一行は開発の参考にと、札幌の小籠包が人気のお店を訪れる。
そして、お笑いコンビ・オクラホマの河野真也が「レンゲにのせて、ちょっと割って、スープ飲んで」と、小籠包の食べ方について確認すると、大泉は思わず「ええっ！？」「（先に割って）スープ飲むの？？」と大きな声を上げてビックリ。当然、そうするものだと思っていたほかのメンバーは“大泉が驚いたこと”に驚き、店主からも「ちょっと割って、スープを出してから…」「やけどもしちゃうので…」と食べ方の説明があると、大泉は「そんな…（小籠包の皮を）破らないように、なるだけ口に入れてました」と語る。
さらに、お店が用意している“小籠包のおいしい食べ方”にもそう書かれていると聞いた大泉は「そうですか…死ぬ気で食ってましたよ！」と、小籠包は命懸けで食べていたとコメント。
実際に小籠包を割って、スープを出して、飲んでから食べてみた大泉は「おいしい！これはうまいな」としつつ「いやでもやっぱり…ぶっちゃけ割らないほうがウマいっすね。いきなり口に入れたほうがウマいです、やっぱ」、さらに今度はそのまま口に入れると「絶対割らないほうがいい。絶対そのほうがビックリするから」と、これまでのアツアツホフホフのほうが美味しいと譲らなかった。
