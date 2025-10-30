日産の新「スカイライン」発表に反響多数！ “GT-R譲り”の外装に「最高に美しくてカッコイイ」の声も！ “安全性能”が向上×「特別仕様車」も追加され進化した「“FR”スポーティセダン」に熱視線！

熟成の改良モデルに反響集まる！

日産は2025年10月27日、同社を代表するプレミアムスポーツセダン「スカイライン」の一部仕様向上について発表しました。

今回の改良は、現行モデルの完成度をさらに高めるものとなっており、ネット上では多くの反響が集まっています。

ワンガンブルーのボディカラーが映える！

スカイラインは1957年に初代モデルが誕生して以来、常に時代の最先端を走り続けてきた名車です。

半世紀を超える歴史の中で、「走る楽しさ」と「長距離でも疲れにくい快適性」を両立させたグランドツーリングカーとして進化を重ねてきました。

現行のV37型スカイラインは2013年に登場した13代目モデルで、すでに10年以上が経過していますが、今なお磨きをかけ続けることで、その存在感を失っていません。

搭載されるエンジンは、日産が誇る3リッターV型6気筒ツインターボ「VR30DDTT型」。

最高出力300ps仕様と405ps仕様の2種類が設定されており、全車が後輪駆動（FR）で7速ATを採用しています。

ボディサイズは全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm、ホイールベースは2850mmと、堂々としたプロポーションが特徴です。

今回の改良では、まずエクステリアカラーに新色「ワンガンブルー」が追加されました。

この色は、GT-Rなど限られた日産スポーツモデルにのみ採用されてきた特別なカラーで、光の当たり方によって深い青から鮮やかなブルーまで、まったく異なる表情を見せます。

昼の陽光の下では爽やかに、夜の街灯のもとでは艶やかに輝くその色は、スカイラインの洗練されたデザインをより一層際立たせています。

安全面でもアップデートが行われました。先進安全技術「エマージェンシーブレーキ」が進化し、これまで車両のみだった検知対象が歩行者や自転車にまで拡大。

より幅広いシーンで衝突回避をサポートする仕組みになっています。これにより、最新の安全基準にも適合し、安心してドライブを楽しめる一台となりました。

そして同時に400台限定で登場する「スカイライン 400R Limited」が追加されました。

ベースとなる「400R」は最高出力405ps、最大トルク475Nmを誇る高性能仕様。そのポテンシャルを最大限に引き出すため、Limitedでは足まわりやタイヤに専用チューニングが施されています。

新しいスカイラインのラインナップは、「GT Type P」（544万2800円）、「GT Type SP」（572万3300円）、「400R」（649万5500円）、そして限定の「400R Limited」（693万5500円）の4タイプ（すべて税込）となります。

注文受付は11月13日から、発売は12月18日を予定。400R Limitedは先着順での販売となり、予定台数に達し次第終了となります。

また、日産は10月31日から東京ビッグサイトで一般公開される「ジャパンモビリティショー2025」において、この400R Limitedを展示する予定です。

伝統と革新が融合したスカイラインの最新進化形が、来場者の注目を集めることは間違いないでしょう。

ネット上では早くも多くの反響が寄せられています。「まさかまだスカイラインを進化させてくれるとは」「ワンガンブルーが最高に美しい」「最後の純FRセダンかもしれないと思うと胸が熱くなる」「GT-Rと並べてみたいデザイン」「安全性能が強化されたのはうれしい」「日産の本気が感じられる」など、期待と感動の声が次々と上がっています。