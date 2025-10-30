◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＥ・ヘルナンデス内野手（３４）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦で今年のポストシーズン（ＰＳ）１号ソロを放った。

２点を追う３回１死。そこまで１人の走者も出せず初回２死から５者連続三振を奪われていたイエサベージの９３・２マイル（約１５０キロ）直球を捉え、打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、打球角度２８度、飛距離４０７フィート（約１２４・１メートル）で左翼席まで運んだ。「キケ」の愛称で親しまれる人気者の一発に本拠地はようやく大歓声に包まれた。

“お祭り男”としても知られ「ミスター・オクトーバー」の異名も取る。前日２８日（同２９日）のＷＳ第４戦ではＰＳ通算１００試合出場（Ｒソックス時代の１１試合を含む）を達成し、この日でＰＳ通算１６号（同５本を含む）となった。ドジャースでは同通算１１本目のアーチとなり、球団史上４位タイに浮上。今季レギュラーシーズンでは打率２割３厘と不振だったが、今年も勝負強さは健在だ。

初回に先発のスネルが１番シュナイダーに初球を先頭打者弾とされ、２番ゲレロにも２球目を被弾。わずか３球で２点を先制されるまさかの展開となった。初回先頭からの２者連続アーチはＷＳ史上初という屈辱の形でスタートしたが、勝てばＷＳ連覇に王手、負ければ崖っぷちの一戦で流れを変えるホームランになるかもしれない。