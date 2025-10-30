ハワイといえば青い海や温暖な気候に囲まれた憧れのリゾート地。しかし、観光では気づかない生活のリアルは意外と厳しいものです。物価の高さや物流の不便、害虫被害、住宅管理の複雑さ、地域コミュニティとの距離感など、長期滞在や移住者ならではの悩みも少なくありません。本記事では、日本人がハワイで意外に苦労する4つのポイントを、株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が詳しく解説します。

憧れのハワイ生活のはずが…想定と異なる“現地のリアル”

多くの人が憧れのリゾート地として思い浮かべるハワイ。青い海と穏やかな気候、リゾート感あふれる雰囲気に惹かれ、「いつか住んでみたい」と夢見る人も多いでしょう。

しかし、実際に暮らしてみると、観光では気づかない“意外な不便さ”や“トラブル”に出会うことも少なくありません。短期滞在でも、物価の高さや交通の不便さ、住宅事情や水回りなどに戸惑うケースがあり、長期滞在や移住者の視点では、生活インフラの課題がよりリアルに感じられます。

本記事では、短期滞在者と移住者、両方の立場から見たハワイ生活で日本人が意外と苦労する4つのポイントをご紹介します。もちろん、ハワイならではの素敵な魅力もたくさんありますが、現地に長く関わるほどに見えてくる「こんな一面もあるんだ」と思うようなハワイ生活のリアルにも目を向けてみましょう。

1. 島特有の輸入依存と物流コスト

ハワイに暮らす、あるいは長期滞在するうえで実感するのが、「モノが揃いにくい」「日用品の価格が高い」という点です。観光で訪れる際にはあまり意識されませんが、実際に生活してみると、こうした不便さを日常的に感じる場面が少なくありません。

ハワイは多くの物資がアメリカ本土から貨物船や航空機で輸送されます。このため、運送費や輸送時間が余分にかかることが一般的で、特に大型家電や家具、住宅工事の部材などは在庫が十分に確保されていないことも多く、入荷までに1〜2ヵ月かかることも珍しくありません。日用品でも、思ったより高額で手に入りにくいことがあり、スーパーやホームセンターでの買い物にも少し工夫や計画が必要になります。

このような事情は、引っ越しや不動産購入、リフォーム・修繕などの際にも影響します。例えば、キッチンの設備や配管部品、家具などがすぐに手に入らない場合、工事のスケジュールが大幅に延びることもあります。現地に長く住む人々にとっては当たり前の感覚ですが、日本のスピード感に慣れている人にとっては、驚くほど時間やコストがかかると感じることもあるでしょう。

そのため、ハワイで生活や不動産関連の計画を立てる際には、物資の調達にかかる時間や費用をあらかじめ考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

2. 害虫・侵入生物・湿潤環境による住宅トラブル

年間を通して温暖で過ごしやすい気候は、ハワイの大きな魅力のひとつです。

しかし、それは人間にとってだけでなく、害虫にとっても“理想的な環境”であることを意味します。そのため、建物や住宅環境においては、気候のよさゆえに思わぬトラブルが起こることもあります。

ハワイでは、蟻やゴキブリといった小さな虫が年中活動的です。特に築年数の古い木造住宅が多いハワイでは、シロアリによる被害が深刻な問題となっています。

実際、不動産の売買時には「Termite Inspection（シロアリ検査）」がほぼ義務的に行われるほどで、シロアリの有無が物件の価値や取引条件に大きく影響することも珍しくありません。美しいリゾート地という印象の裏側では、こうした気候特有の建物維持リスクが確実に存在しています。

また、観光でホテルやAirbnbを利用する際も例外ではありません。どんなに高級なリゾートホテルや管理の行き届いたコンドミニアムであっても、自然と隣り合わせのハワイでは、完全に害虫を防ぐことは難しいのが現実です。私自身、過去にワイキキのホテルに滞在した際、浴室から鮮やかな色のゴキブリが数匹現れ、滞在中は「ベッドの下にもいるのでは……」と気が気でなかった苦い経験があります。

こうしたエピソードは決して珍しい話ではなく、地元の人々にとっては当たり前の環境でもあります。ハワイでの生活や長期滞在を考える際は、自然と共存する土地だからこそ、ある程度の害虫リスクを前提に心構えしておくことが大切です。住宅の構造やメンテナンス体制を理解し、定期的な検査・予防を行うことで、快適な暮らしを維持することができるでしょう。

3. ハワイ不動産ならではの“こまめな物件管理”

これまでにご紹介した「物資の調達の難しさ」や「害虫被害」に加え、ハワイでの不動産管理や生活で注意すべきもう一つのポイントが、建物の劣化や水回りトラブルです。築年数を重ね、自然に囲まれたハワイの物件では、日々の細かいメインテナンスや管理が非常に重要になります。

ハワイでは、害虫だけでなく、配管や防水設備の老朽化による故障、バルコニーからの雨漏り、屋上や外壁からの水の侵入といった水漏れ・漏水リスクも決して少なくありません。特にコンドミニアムでは、管理会社や協会に支払う月々の維持管理費が高額であるにもかかわらず、責任範囲が曖昧なケースも多く、トラブルが発生した際には「どの範囲を誰が負担するのか」をめぐって議論や争いが起こることもあります。

このような状況は、不動産所有者自身の修繕費負担を増やすだけでなく、修繕対応の遅れを招き、結果として物件の価値低下や居住環境の悪化に直結することもあります。建物の維持管理問題はハワイに限らず不動産を所有するうえで避けられない問題ですが、特にハワイは湿度や海風といった気候条件も影響するため、この問題がより顕著になるのが特徴です。

4. 地域コミュニティとの近所づきあい

観光客として短期間ハワイに滞在していると、ハワイは大きなリゾート地という括りでまとめて考えがちです。しかし、実際に長期滞在してみると、ハワイの現地コミュニティは意外と狭く、住民同士がお互いをよく知っているという空気感が流れています。

一見すると、狭いコミュニティでみんなが仲よく付き合っているように見えますが、ローカルの住民から見ると、日本人は「外から来た人」と認識されることが多く、すでに形成された地域の輪に馴染むには時間がかかる場合があります。また、近年の住宅価格高騰の問題についても、「外国人不動産所有者」という括りで語られることが多いため、地域や状況によっては最初は歓迎されにくい可能性も考えられます。

ハワイの地域コミュニティは、自然や文化を大切にする意識が強いのが特徴です。そのため、海岸清掃などのボランティア活動や地域イベントに参加し、土地や人々への敬意を示すことは、コミュニティに馴染むための重要な一歩となります。逆に、地域に溶け込むことができれば、ハワイ語で「オハナ」と呼ばれる、血縁関係がなくても支え合う「仲間」や「深い絆」という概念のように、家族の一員として温かく受け入れてもらえることもあるのです。

観光で訪れる場合も、特にワイキキを離れてローカルな街やビーチ、公園などに出かける際には、地元の人々に敬意を払い、失礼のない行動を心がけることが大切です。

“ハワイ暮らし”には十分な検討と準備が必要！

ハワイでの生活は、誰もが憧れる「楽園ライフ」のイメージが強いですが、実際に移住や長期滞在をしてみると、観光客としては気づかないさまざまな不便や課題に直面することがあります。

物資や家電・家具の入手が容易でないこと、害虫や湿気による建物の維持管理の難しさ、契約や修繕の範囲が複雑な不動産管理の実情など、暮らしを始めてから分かるリアルがあります。そして、観光地として栄える一方で、地域コミュニティとの関係や近隣住民との価値観の違いといった、人間関係の面でのギャップも、長く暮らすほど意外な悩みやストレスとなることがあります。

こうした現実をあらかじめ理解しておくことで、物件選びや生活準備、地域との付き合い方などをより慎重に検討することができ、ハワイならではの魅力を存分に楽しみながら、快適で安心な生活を送ることが可能になります。観光だけでは見えない「住む視点」からハワイを考えることで、意外な気づきや学びが得られるかもしれません。

栗原 なな

株式会社Crossover International