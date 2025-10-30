タレント・野沢直子（62）の13歳年下の再婚相手・トラさん（49）が29日、Instagramを更新。「バカップル」とつづった、密着夫婦ショットに反響が寄せられている。

【映像】幸せあふれる夫婦ショット（別カット）

1993年バンドで知り合ったボブさんと結婚した野沢。しかし2024年1月、ブログで離婚が成立次第、バンド仲間の日本人男性・トラさんと再婚することを明かしていた。

そして、翌年7月24日、野沢は出演したラジオ番組で再婚したことを報告。それぞれのInstagramでは日常の様子を発信しており、ロックフェスに参加したことやハロウィンでコスプレを楽しむ姿などを披露してきた。

海をバックにした密着夫婦ショット披露

10月29日は、トラさんがInstagramを更新。海をバックに撮影した密着夫婦ショットを披露し、「新婚さんいらっしゃいに、出てみたいと思っているバカップルの仲睦まじい風景」とコメントしている。

この投稿にファンから「2人ともめちゃくちゃファンキーでカッコいい」「ぜひ出て 見た過ぎる」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）