高級マンションに住み、ブランド品を身につける一見"裕福そうな"78歳主婦。しかし実際には、固定資産税や管理費に年100万円、使わない別荘の維持に年50万円――年金だけでは賄えず、預金を取り崩す日々が続いています。かつての豊かさが、今の重荷に。見た目リッチに潜む老後の落とし穴"暮らしを軽くする勇気"について、ファイナンシャルプランナーの三原由紀氏が解説します。

見た目はリッチな78歳主婦・節子さんの苦しい現実

都心の閑静な高級住宅街に佇む低層マンション。その一室で一人暮らしをする節子さん（78歳・仮名）は、誰が見ても「裕福そうな奥さま」です。

出かけるときには上品なスーツにブランドのバッグ。近所の人から「いつまでもおしゃれね」と声をかけられることも少なくありません。

しかし、その印象とは裏腹に、節子さんの家計は思いのほか厳しく……夫の急逝から10年。現在の収入は遺族厚生年金200万円と老齢基礎年金40万円を合わせて年240万円（月20万円）ほど。決して少なくはありませんが、暮らしの維持費が重くのしかかります。

固定資産税が年間30万円、管理費と修繕積立金が計70万円。住まいだけで年間100万円が出ていきます。年間収支を整理すると、年金240万円に対し、住居費100万円、別荘維持費50万円、生活費200万円で年間およそ110万円の赤字。10年間で預金を約1,100万円取り崩してきました。

さらに最近、インフレによる資材高騰で修繕積立金の見直しについて、各世帯への追加負担案が理事会から出されています。

もうひとつの悩みは、八ヶ岳を望む山あいの別荘です。築40年を超える木造の戸建ては、夫の親の代から受け継いだもの。避暑のため毎夏訪れ、庭の手入れをするのが夫婦の恒例行事でした。

しかし夫の死後は足が向かなくなり、子どもたちが様子を見に行っては「庭が荒れ放題で手がつけられない」と言うように。子どもたちも「受け継ぐつもりはない」と話しており、節子さんにとっても重荷となりつつあります。

売却を進めてはいるものの、築年数と老朽化から買い手がつかず、維持費や光熱費、火災保険料などで年間50万円がかかっています。

お金が減っていくのが怖い…それでも生活レベルは下げられない

夫の他界後、1億円あった金融資産のうち5,000万円は、相続の際の分割協議で、生活が苦しいという長女と長男にそれぞれ2,500万円ずつ渡しました。「子どもが困っているのに、知らん顔はできなかったんです」と節子さん。

残った5,000万円のうち3,000万円は、夫の時代から預けている銀行の1年定期にそのまま、残り2,000万円は普通預金で保有していましたが、赤字補填で900万円まで減少。

「定期を解約すれば生活は楽になるのはわかっている。でも、定期預金は"老後の命綱"。崩したらもう戻らない……。それに、いつ入院や介護が必要になるかわからない。人生100年時代、あと何年生きるのか。お金を使い切る恐怖が頭から離れないんです」

"お金を減らすこと"そのものへの不安が、彼女を動けなくしているのです。

ブランド品やジュエリーは「昔の自分の象徴」。それを売ることも、生活レベルを下げることも、なかなか受け入れられません。

「見た目を保つのが、私に残された最後の誇りなんです」―― そう語る節子さんの姿は、一見優雅でありながら、切実な思いが滲んでいました。

「見た目リッチ」老後が増えている――資産はあっても"使えない"現実

節子さんのように、「お金がないわけではないのに、自由に使えない」という高齢者は少なくありません。

総務省の家計調査によると、65歳以上単身世帯の平均支出は月約15万円です。節子さんの実際の支出は月約30万円。年金収入（月20万円）では到底賄えず、持ち家の維持費が重い世帯では、赤字は避けられません。

さらに今、物価上昇や修繕積立金の増額など、「老後の固定費」が想定を超えて膨らんでいます。年金の増額効果も、管理費や公共料金などの上昇に追いつかず、実質的な手取りは目減りしているのです。

「年金で足りない分は貯金を取り崩せばいい」と言われても、定期預金を崩す心理的ハードルは高く、資産が"死蔵"されてしまうケースは多く見られます。

また、不動産を多く持つ層ほど、維持費や税金の負担が重くなります。節子さんのように別荘を所有していても、買い手がつかず維持費ばかりがかさむケースは珍しくありません。実際には"流動性のなさ"が家計を圧迫する構造です。

かつての豊かさが今の生活の重荷になる――。「見た目リッチ・中身ギリギリ」は、誰にでも起こりうる"老後の落とし穴"といえるでしょう。

「見栄より安心」を選ぶ――老後再建のカギは"暮らしを縮める勇気"

節子さんがFP相談を受けたきっかけは、「このままでは貯金が減る一方」という不安からでした。年金収入240万円に対し、住居費（別荘維持費含む）で150万円、生活費で200万円。年間およそ110万円の赤字が続き、「まだ何とかなる」と思いながら、少しずつ預金を取り崩していたのです。

「現時点では困っていない。でも、このペースだと10年後が見えないことが怖い――」

FPから助言されたのは、"住まいの見直し"でした。節子さんが暮らす都心マンションは立地も利便性も申し分ないものの、年間100万円の維持費は今後も増える可能性があります。

自宅を売却して、郊外の駅近シニア向けマンションやサービス付き高齢者住宅への転居を提案されました。現在1億2,000万円程度での売却が見込めるため、住み替えで100歳まで安心して暮らせる資金計画が立ち、生活支援も得られます。「終の住処」を早めに決めておくことが、結果的に安心と自由をもたらすという考え方です。

八ヶ岳の別荘は、今回の相談を機に、「このまま維持費を払い続けるより、いずれは解体・土地売却も視野に入れよう」と方針を転換しました。

また、クローゼットに眠るブランド品やジュエリーなども見直しました。ブランド品は意外な高値がついた一方で、ジュエリーはブランドでないものは金の地金価格でしか買い取ってもらえないと知り、「手元に残すもの」「子どもに譲るもの」「売却するもの」を分けて整理しました。 少しずつ"モノと気持ちの整理"を進めるうちに、「身軽になる」実感が湧いてきたといいます。

老後の再建に必要なのは、「守る」よりも「動かす勇気」です。暮らしを軽くしていくことで、心も家計も安定します。

「夫が残してくれたものを守るつもりでいたけれど、本当に守るべきは"自分の生活"なんですね」

そう話す節子さんの表情には、吹っ切れたような明るさが戻っていました。見栄ではなく、安心を選ぶ――。その小さな決断が、これからの人生を静かに支えていくのです。

三原 由紀

プレ定年専門FP®