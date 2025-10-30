『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月24日に放送され、小学校の先生が、“水中かけっこ最強決定戦”に挑戦する様子が描かれた。

【映像】元プロ野球選手と“水中かけっこ”対決する様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「水中かけっこ世界一決定戦！」は、沖縄県の男性（48）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は身長172センチ、体重105キロのぽっちゃり体型で、足は全く速くありません。でも、プールで水中かけっこをしたら、沖縄で教師になって25年、一度も負けたことがありません。小学生はもちろんのこと、スポーツをやっている若い先生にもかなりの差をつけて圧勝します。常日頃、子供たちには人間何に才能があるかわからないよ。だからどんなことにも全力で挑戦するさと話しておりますが、私は水中かけっこの大いなる才能があるのかもしれません。そこで、探偵さんにお願いです。アスリートでも誰の挑戦でも、メンソーレ。骨のある“俊⾜自慢”を連れてきてもらえませんか』

さっそく、竹山隆範探偵が依頼者の元へ向かった。教師である依頼者は、日頃から子どもたちに「人間、何に才能があるか分からないよ。だから、どんなことにも全⼒で挑戦するさー！」と話しているといい、「子どもたちに全⼒で挑む姿勢を⾒せたい」「教員はブラックじゃないよ。こんな面白いこともある」との思いを明かした。

まず試しに、20代の後輩教師2人と陸上50メートル走で対決するも惨敗。しかし、50メートルプールに移動し水中かけっこで対決すると、大差をつけて圧勝した。

ここから次々と強力な刺客が登場する。第1の刺客として、沖縄の最強プロレスラー、グルクンマスクさんが登場。依頼者はグルクンマスクさんと知り合いであることが判明し、緊張した様子を見せつつも、勝利した。

第2の刺客は、元サッカー日本代表フォワードの岡野正幸さん。陸上50メートル走は5秒6の俊足自慢だが、水中では「なんでそんな速いんだ！」と依頼者の速さに驚いた。依頼者は、岡野さんにも勝利し、勢いをつけた。

そして、最後の刺客として元阪神タイガースの糸井嘉男さんが登場。バッティングだけでなく足も速いことで知られる糸井さんとの最後の戦いに、依頼者は「どんなことでも最後まで全力で頑張る背中を見せたい」と意気込みを語った。

手に汗握るデッドヒートの末、依頼者が糸井さんに勝利。依頼者は「勝ったぞ！」と歓喜した。

スタジオでVTRを見届けた特命局長の葵わかなは、「最初、この競技なんなんだろう（笑）と思ったが、全力で応援しちゃいました」とコメント。特に糸井さんとのレースについては「互角すぎて、最後までハラハラしましたし、ここまで来たら世界一を獲ってほしい」と語った。