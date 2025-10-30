元テレビ朝日社員の玉川徹氏が３０日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、ＡＩを使った高市早苗首相を悪用したニセ動画広告がネット上に出回っていることについて私見を述べた。

玉川氏は「こういうものがどんどん広がっていくと、ネットだけで情報を得ている人は大きなリスクを抱えているということになると思うんです」と指摘。「われわれはテレビにいて、新聞とかはオールドメディアと言われていて『信頼できない』と。ネットの中にこそ真実があるんだとうそぶいている人はいっぱいいらっしゃるんだけど、例えばテレビでは何か間違いがあった場合には訂正放送をしなければいけない。われわれは間違ったら必ずそれに対する責任を取らされるんですね」と述べた。

続けて玉川氏は「ところがネットの世界にある情報というのは、間違ったものを流したからといって、それが名誉毀損とかに関することであれば別ですけど、そうじゃない限りは自らそれを訂正するような仕組みはないですよね。法的に訂正させるような仕組みも今はない」とオールドメディアとの違いについて触れた。

玉川氏はさらに「ということを考えると、ネットだけで、オールドメディアは信じられない、ネットだけが真実だという人たちが、もしかしたらあなたダマされてませんか。といったときによくリテラシーが大事だという話をするんだけど。リテラシーが高い人ばかりじゃないですから。当然ながら、だまされてそのままの人もいっぱいいる。削除される前にだまされた人は大きな影響を受ける」とネット上の詐欺広告等で被害にあった人に気を配った。

玉川氏は「ネットの世界が規制が難しいのであれば、われわれオールドメディアがなんとか信頼性を保てるように変わっていって、最終的にそこを頼ってもらえるようなメディアになっていかない限り、こちらも生き残っていけないし、社会のためにもならないと自戒を込めて言いたいと思います」と訴えた。