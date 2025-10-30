乳がんで闘病中のタレント・梅宮アンナ（53）が、抗がん剤治療が終わって半年が過ぎ、髪の毛が伸びている現状を公開した。

【映像】夫婦ショットや右胸摘出後の水着姿

2024年8月、Instagramで、ステージ3Aの乳がんと診断されたことを公表し、11月に、右胸全摘の手術を受けていた梅宮。翌年3月、全12回の抗がん剤治療を終えたことを報告していた。

闘病を続ける中、5月には、アートディレクターの世継恭規さんとの結婚を発表。その後は、夫との日常について度々投稿していて、ハネムーンの際には、「右胸がなくなって初めて水着姿になった。旦那さんの優しい想いで私はどれだけ救われたのだろう」と、ほほを寄せ合う夫婦ショットなどを披露していた。

抗がん剤治療から約半年後の髪の毛を公開「かなりクルクルでパサパサ」

10月28日には、Instagramのストーリーズを更新し、抗がん剤治療の副作用で抜けてしまっていた髪の毛の現状について報告。「抗がん剤が終わって半年が過ぎて。髪の毛は伸びている。でもかなり髪の毛がクルクルで、髪の毛はパサパサでつらいけど、ストレートアイロンを使うことにしました。」とつづり、伸びた自身の髪の毛を公開している。（『ABEMA NEWS』より）