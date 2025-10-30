お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（41）が、1歳の娘とのほほえましい親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】ユーモアあふれる親子ショット

2021年4月、一般男性との結婚を発表し、2024年8月に第1子となる長女の出産を報告していたバービー。Instagramでは、これまでにも生まれたばかりの娘に自身の顔を合成したユーモアあふれる写真や、マレーシア旅行を満喫する様子など、家族との日常を発信していた。

1歳娘とのほほえましい親子ショットに反響「涙が出ました」「ほっこりする」

2025年10月29日の更新では娘がバービーの口に手を突っ込んでいる写真をアップ。

「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです。これは分け与えたいという優しさなのか、動物園のふれあいコーナーのような好奇心なのか...おそらく後者です。いずれにしてものどの奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております。」

この投稿にファンから、「幸せの時間、涙が出ました」「優しさであふれていて、なんかほっこりする」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）