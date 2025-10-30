ReFaの新作ソープで心まで潤う♪「ハートフレグランスソープ」に注目

美容ブランド『ReFa（リファ）』から、香りと美肌ケアを同時に叶える新作「ReFa HEART FRAGRANCE SOAP（リファハートフレグランス ソープ）」が登場します。ハート型のフォルムが可愛らしく、置くだけで空間を華やかに演出♡ コラーゲンやヒアルロン酸などの美容成分※を配合し、洗うたびに肌がしっとりうるおう極上の洗い心地を実現。贅沢な香りと泡に包まれる、幸せなバスタイムを届けてくれます。※保湿成分

香りとフォルムで癒しをくれるReFa ソープ

ハート型の「ReFa HEART FRAGRANCE SOAP」は、見た目の愛らしさと香りの上品さを兼ね備えた一品。

まるでインテリアのような存在感で、洗面台やバスルームを華やかに彩ります。ほのかに漂う香りが日常を優しく包み込み、使うたびに気持ちまで癒されるよう。

リファならではのエレガントな香りが、お風呂時間を特別なリラックスタイムに変えてくれます♪

【マイメロディ×マジアボタニカ】限定コラボ♡乾燥知らずの秋冬肌へ

美容成分を贅沢に配合♡うるおいのもっちり泡

リファハートフレグランス ソープには、コラーゲンやヒアルロン酸などの保湿成分がたっぷり。リッチな泡がやさしく汚れを落としながら、しっとりとなめらかな肌へ導きます。

洗うたびに肌がやわらかく整い、まるで美容液で洗っているような心地よさ。乾燥しがちな季節も、このソープひとつで心まで満たされるケアが叶います。

発売情報＆価格詳細

「ReFa HEART FRAGRANCE SOAP（リファハートフレグランス ソープ）」は、2025年11月17日（月）にClub Airaで予約受付を開始。

その後、12月10日（水）よりReFa GINZA、全国のReFa SHOP（百貨店・量販店を除く）、MTGオンラインショップにて発売予定です。

価格は3,850円（税込）。ギフトにもぴったりな上品なパッケージで、大切な人への贈り物としてもおすすめです♡

香りとうるおいで心まで満たされて

リファのハートフレグランス ソープは、香り・泡・デザインすべてにこだわった特別なアイテム。洗うたびに心がほぐれ、肌がしっとりと輝きを取り戻す感覚を楽しめます。

自分へのご褒美にも、贈り物にもぴったりなリファの新作ソープで、上質な香りに包まれるバスタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♡