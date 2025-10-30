»³¸ý¤â¤¨¡ÖÃË¤Î»Ò¤âº£¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤À¡×Ãæ£³Ä¹ÃË¤Îà¤ª´ê¤¤á¤Ë¶Ã¤
¥¿¥ì¥ó¥È»³¸ý¤â¤¨¡Ê48¡Ë¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤ÎÃ¦ÌÓ»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»×½Õ´ü»Ò°é¤Æ¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
»³¸ý¤Ï18ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢8ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë3»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÃ¦ÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»³¸ý¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤âÃæ3¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ø¥«¥ß¥½¥ê¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¤¨¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¿å±Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¿å±Ë¤Î»þ¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î»Ò¤âº£¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¦¤Á¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÃ¦ÌÓ¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÃ¦ÌÓ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£