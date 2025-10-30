ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！ 西南学院大学3年の武吉莉穂さんが福岡県内のすてきな喫茶店を紹介してくれるフォト企画「ブジャデ散歩〜喫茶巡り編」。その第2弾をお届けします！

食器棚にはパンの食器、冷蔵庫にはパンのマグネット、本棚にはパンやおやつの本…。パンへの愛にあふれるこのカフェは、福岡市城南区別府の街角にあります。カウンター5席、テーブル2席の小さなお店。ただし、普通のパン屋さんと違い、店主がパンを焼くわけではありません。いろんな地域やお店から仕入れて調理する、いわば「パンの観光案内所」。どんなカフェなのか、早速、紹介していきましょう。



●カフェを開いた理由

「Kissatenぱんフレット。」は2020年4月にオープンしました。店主のパンさんは「パンのおかげで人生が変わりました。だからパンに恩返しをしたいんです。」と語ります。

名古屋に住んでいた頃にどっぷりはまり、多い時には1日に10店を回っていたそうです。その後も遠方まで足を運び、パンを食べ、食リポを20年近くブログで投稿してきました。

紹介していたパンを「食べてみたい」という人が増え、間借りでカフェを始めたそうです。いろんなご縁があり、ブログが3次元化した形で福岡にお店を開きました。





●店名の由来

「教科書は大人になって開かない。よっぽど面白い先生の話しか覚えていない」

「パンフレットなら片手間に開いてくれるかもしれない」

「ユーモアを含んだパンフレットなら、興味のない人も開いてくれるかもしれない」

そんな思いから名付けたそうです。看板の「ぱん」という文字をよーく見ると、「〇」が食パンの形になっています。たしかにユニークが含まれていました！



●空間へのこだわり

テーブル席には優しい光が差し込み、おいしいパンの香りとともに食事を楽しめます。

カウンター席では「おしゃべりが看板メニューだ」と言うパンさんとゆっくり話せます。落ち着いたBGMが流れ、ほっと一息つける空間です。

「パンの観光案内所」としての役割を果たすため、おしゃれすぎず、さっぱりしすぎずの空間づくりを心がけているそうです。



●やりがいを感じるとき

「皆さんが知らないパン屋さんを伝えたり、パンのおいしい焼き方を伝えたりしています」人と出会い、いろんな地域やお店のパンを仕入れて調理しています。紹介したパンをわざわざ食べに行ってくれたり、パンの良さを分かってくれたり。やりがいを感じるのは「パンの観光案内所」としての役割を果たせたときだそうです。

調理場にいることが多いパン職人さんとはコミュニケーションを取る機会がなかなかありませんよね。おいしいパン屋さんの思いを、このカフェが代弁してくれています。



●おすすめメニュー

「ふわふわオムレツサンド」です。福岡ではゆで卵をクラッシュした卵サンドしか見つからず、関西で食べたオムレツサンドに感激して自分の理想を形にしたそうです。

薄切りの甘めのパンにマスタードを合わせることで引き締め、味のバランスが最高です。分厚いオムレツは熱々ふわとろ！ 口の中で溶けていきます。

それにラピュタパンが定番で、他は定期的にメニューやパンの種類が変わる一期一会。そして看板メニューの「おしゃべり」で、おいしいパン屋さんやカフェを教えてもらいました！



●最後に

パンへの愛情がそのまま映し出されているカフェだなと感じました。パンを好きな人はもちろん、興味がない人でも魅力を知ることができます。

何より「パンのオタク話」がとっても楽しかったです。取材する前に2度、お客として訪ねた私にも、いつも気さくに話しかけてくれました。

好きな本を持ち寄って紹介する読書会も開いているそうです。コミュニケーションを大切にして、自分の「好き」を持ち寄って語り合える場所なのだと思いました。

「パンの観光案内所」であなたの運命のパンに出会ってみませんか！



（福岡市城南区別府3−4−17）

