◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は空振り三振に倒れた。

E・ヘルナンデスの左越えソロで1―2に迫った3回2死の第2打席、2ボール2ストライクからの5球目、相手先発の新人右腕・イエサベージの宝刀スプリットにバットが空を切り、三振に倒れた。落差鋭いスプリットをフルスイングし、大谷のヘルメットは脱げ落ちるほどだった。

NHK総合で解説を務めた田口壮氏も「諦めないと仕方がない。それぐらいいいところに決まってます」と相手右腕の投球を褒めるべきと指摘した。

初回の第1打席は相手先発の新人右腕・イエサベージに投ゴロに打ち取られた。

延長18回、6時間39分の歴史的死闘を終えた第3戦から一夜明けた前日の第4戦は投打同時出場し、自身初めてのWS登板で7回途中4失点、打っても3打数無安打。チームを勝利に導くことができず対戦成績を2勝2敗のタイに戻された。

それでも試合後には「今日は負けてしまったけど、良いことも悪いことも切り替えて明日の一試合にまず集中したい」と切り替えを強調していた。

チームは勝てば2年連続となる世界一に王手をかける。