¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡ÛËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë④～⑨¿Íµ¤¤Ï¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
①¿Íµ¤¤Ï¡Î£·¡¦£±¡¦£°¡¦£²¡Ï¡£
Ï¢ÂÐ¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï18Ç¯10Ãå¥¹¥ïー¥ô¥ê¥Á¥ãー¥É¡¢24 Ç¯13Ãå¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î£²Æ¬¤À¤±¡£
ÅöÆüÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º£±ÇÜÂæ¤Ê¤é¡Î£³¡¦£°¡¦£°¡¦£°¡Ï¤È³Î¾¡¥ì¥Ù¥ë¡£
²Ã¤¨¤Æ②¿Íµ¤¤â¡Î£²¡¦£±¡¦£²¡¦£µ¡Ï¤ÇÊ£¾¡Î¨50¡ó¡£
①②¿Íµ¤¤Î¥ï¥ó¥Äー¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¤À¤¬¡¢①¿Íµ¤¤¬Èô¤ó¤ÀºÝ¤Î¥¢¥¿¥Þ¤Ï②¿Íµ¤¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
°ìÊý¤Ç③¿Íµ¤¤Ï¡Î£±¡¦£±¡¦£±¡¦£·¡Ï¤È¶ìÀï¡£
⑩¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÏ¢ÂÐ¤Ï15Ç¯£²Ãå¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë④～⑨¿Íµ¤¤Ï¹¥Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö£²£¸£·£¸±ß¡£
£³Ï¢Ã±Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£¶£¶£³£·£²±ß¡£
24Ç¯¤Î39ËüÇÏ·ô¤¬Äì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±Ëü±ß°Ê²¼¤¬²áµî£¶Ç¯¤Ç£´²ó¤È¶áÇ¯¤Ï·ø¤á¤Î·èÃå¤¬Â¿¤¤¡£Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
