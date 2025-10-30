◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で並んだワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う３回２死走者なしの２打席目は、「ＭＶＰ！」の大合唱が起こる中の打席だったが、外角低めのスプリットにヘルメットを飛ばす空振り三振に倒れた。

ブルージェイズの先発は２２歳新人右腕のイエサベージ。９月にメジャーデビューしたばかりで、レギュラーシーズンわずか３登板ながら、ポストシーズン５試合目の登板となった有望株だ。大谷はワールドシリーズ第１戦で対戦も、試合前に「投げ方を含めて独特」と警戒し、空振り三振と一ゴロに抑えられた。

１回表は先発のスネルが先頭のシュナイダー、続くゲレロに３球でまさかの２者連続本塁打を被弾。ワールドシリーズ史上初となる先頭からの２者連続弾を浴びて２点のリードを許すまさかの幕開けとなった。２点を追う１回裏先頭の大谷の１打席目は投ゴロ。４敬遠など６四球があるとはいえ、１０打席連続無安打となった。

ドジャースはイエサベージの前に１回２死から５者連続三振を喫していたが、２点を追う３回に「キケ」ことE・ヘルナンデスがソロを放って１点差に迫った。１点を追う３回２死走者なしの２打席目は、「ＭＶＰ！」のコールが巻き起こったが、外角低めのスプリットに手が出て空振り三振。ヘルメットが飛ぶほどだった。

１勝１敗で迎えた第３戦を、試合時間６時間３９分、延長１８回までもつれながら制したドジャース。大谷も２本塁打を放つなど４打数４安打５四球で、全９打席で出塁する歴史に残る活躍を見せた。第４戦は大谷が先発したが７回４失点とリードを許してマウンドを降り、打撃でも３打数無安打１四球で７試合ぶりに安打が出ず、完敗を喫して対戦成績を２勝２敗のタイとされた。

この日が本拠地最終戦。３０日（同３１日）の移動日を挟み、３１日（同１１月１日）、１１月１日（同２日）の第６、７戦はカナダ・トロントの敵地で行われる。第６戦には２登板連続で完投勝利を挙げている山本由伸投手（２７）が先発予定となっている。