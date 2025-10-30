■MLB ワールドシリーズ第5戦 ドジャース−ブルージェイズ（日本時間30日、ドジャー・スタジアム）

勝った方が世界一に王手、ドジャー・スタジアムでは今季最後の試合となったWS第5戦。ドジャース先発のB.スネル（32）がいきなり2者連続本塁打を浴びる波乱の幕開けに。試合開始直後に連続ホームランが飛び出したのは、ワールドシリーズ史上初。

1回、1番・D.シュナイダー（26）に初球先頭打者ホームランを被弾し、先制を許すと、2番・V.ゲレーロJr.（26）にはカウント0−1から2球目のストレートをレフトスタンドに運ばれた。わずか3球で2点を失い、スタジアムは悲鳴が響き渡った。ゲレーロJr.は2試合連続となるPO8号でトップの大谷翔平（31）に並んだ。

世界一をかけ、ここまで対戦成績2勝2敗と両チームともに譲らず。第1戦は大谷が本塁打を放つも大敗、第2戦は山本由伸（27）がWS日本人初の完投勝利。第3戦は延長18回、6時間39分の歴史的激闘をサヨナラで制し、大谷は2本塁打を含む4打数4安打3打点5四球とPO史上初となる全9打席出塁、4安打の全てが長打はWS119年ぶりの大記録となった。第4戦は大谷が二刀流登板も7回途中4失点、3打数無安打（1四球）で7戦ぶりノーヒットで、チームは逆転負けを喫した。

前日3打数ノーヒットだった大谷の第1打席は投手ゴロ。ドジャース打線はルーキーのT.イェサベージ（22）を相手に、初回3者凡退に倒れた。