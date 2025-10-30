日経平均株価が史上最高値を更新しました。専門家は高市首相への期待感が上昇の要因の１つにあるとみています。この勢いはどこまで続くのでしょうか。「6万円まで」と言う専門家がいる一方で、「いつ崩れるか分からない」と気をもむ市場関係者もいます。

■「対米投資に関心」企業の株価が上昇

藤井貴彦キャスター

「トランプ大統領の影響は、こんなところにも出ているのでしょうか」

「アメリカへの投資に関心を示す日本企業として日米両政府が発表した共同文書に名前が挙がった、ソフトバンクグループや日立製作所、パナソニックなどの株価は29日に大きく上がりました（終値、前日比）」

「日経平均株価では、終値は史上初めて5万1000円を超え、5万1307円65銭となりました。株価はどうしてここまで上がってきているのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「こうした企業の株価が上がったのは、アメリカ側が関心を示している企業だとしてプラスの雰囲気で受け止められたからだと専門家は指摘しています」

■高市首相になって5500円以上UP

小栗委員

「日経平均株価を振り返ると、自民党総裁選の前の10月3日は4万5769円50銭でしたが、高市さんが総裁に選ばれて初めての取引日である6日は、4万8000円台に迫る勢いの4万7944円76銭となりました」

「首相に指名された後も上昇し、29日の終値までに5500円以上上昇しています」

藤井キャスター

「かなり大幅な値上がりとなりますが、政治の動きがここまで市場に影響を与えているということなのでしょうか？」

■「アメリカともうまく…」期待感？

小栗委員

「その通りです。複数の専門家も、株価上昇の原因の1つとして高市首相への期待感を挙げていました」

「野村総合研究所エコノミストの木内登英さんは、『高市首相が積極財政・金融緩和のスタンスをとっていることに加えて、日米首脳会談で防衛費増額の意向を伝えたことで、アメリカともうまくやっていけそうだと期待感が高まったのでは』と話しています」

■「ドラマティックで期待感を高揚」

小栗委員

「三菱UFJ eスマート証券マーケットアナリストの山田勉さんも、『総裁選からの逆転勝利から、維新の連立のサプライズなど、政権発足までのドラマチックな流れが人々の期待感を高揚させたのでは』と話しています」

■アメリカでAIブーム…他の要因も

小栗委員

「もちろん、高市首相がすべてということではありません。アメリカのAIブームなどで株価が上がり、それにつられる形で、日本でも半導体関連企業の株が急激に値を上げていることなども要因にあると、市場関係者は指摘しています」

藤井キャスター

「かなり急上昇という現状ですが、この株価の勢いはどこまで続くのでしょうか？」

■今後どうなる？…関係者の見方は

小栗委員

「30日は米中首脳会談が行われますが、木内さんは『両国の緊張が解けて貿易摩擦が弱まれば、日本の株価はさらに上昇するかもしれない』と話しています」

「今後の見通しとして木内さんは、『年末くらいまでは現状維持か6万円くらいまで上がるのではないか』としつつも、『今後急速に円高が進めば、株価が下がるかもしれない』と指摘しています」

「木内さんは『長期的に見れば今は“水ぶくれ経済”、つまり見かけは株価が上がっているけれども、実質的には価値が伴っていない』とみています」

「また、山田さんも『近いうちに6万円になるような大幅な動きも視野に入れる必要がある』と話しています。一方で、『AIブーム自体はすぐには終わらないけれども、ブームが落ち着くと、2割くらいは急落することもあり得る』としています」

「ある市場関係者は、『今の株価はいつ崩れるか分からない』、別の政府関係者も『今が山だとみている。もうすぐ終わるのでは』と話していました」

（2025年10月29日『news zero』より）