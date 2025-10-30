µÙÆü¤âÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö"·ù¤Ê¾å»Ê"¤Î¼öÇû¤òÆ¨¤ì¤ëÊýË¡
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ù¨ÅíÂÎ¤Ë¡Ö¥Ð¥ê¥¢¤òÄ¥¤ë¡×¤³¤È¡Ê¼Ì¿¿¡§mits¡¿PIXTA¡Ë
¸À¤¦¤³¤È¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëµ¤Ê¬²°¤Ç¡¢µÙÆü¤Ç¤â¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¾å»Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤¬Êç¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤¿¤È¤¨ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÀ¾¹ä»Ö»á¤ÎÃø½ñ¡ØÇ¾²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹ËÜ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÌÂÏÇ¾å»Ê¡×¤Î¼öÇû¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÙÆü¤Ë¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡ÖÌñ²ð¤Ê¾å»Ê¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤âÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤âº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡Ö¥Í¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸Ë¡¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´ÊÃ±¤«¤ÄÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤ÇÇ¾¤Ë¥Ð¥ê¥¢¤òÄ¥¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤«¤é¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¡¢¹¹ð´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëM¤µ¤ó¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Î¾å»Ê¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ¤Ê¬²°¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«¤Ïµ¡·ù¤è¤¯°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Èº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç´¶¾ðÅª¤ËÅÜÌÄ¤ë¡£¶âÍË¤ÎÍ¼Êý¤Ë¡Ö·îÍË¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£ÆÃ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»þ¡¹¡¢µÙÆü¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
M¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¼ÒÍÑ·ÈÂÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î·ÈÂÓ¤Ç»Å»ö¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£»Å»öÊÁ¡¢µÙÆü¤ËµÞ¤ÊÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ÎÈÖ¹æ¤âÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¾å»Ê¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖµÙÆü¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶ÛµÞ¤Ç¤â¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢M¤µ¤ó¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤«¤é¾å»Ê¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤¿¡×¶Ã¤¤ÎÊÑ²½
¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêÃÌ¤ËÍè¤¿M¤µ¤ó¤Ë¡¢»ä¤¬ºÇ½é¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¡¢¾å»Ê¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
·ÈÂÓ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í¡×¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÙ¨ÅíÂÎ¤òÈ¿±þ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ò¡¢»ä¤Ï¡Ö¥Í¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸Ë¡¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸Ë¡¤Ï¡¢¡Ö¥Í¡¼¥à¥³¡¼¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥Í¡¼¥à¥³¡¼¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ç¿Æ¶á´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ä¶È¤äÎø°¦¤Î¾ì¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤òÈò¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â±ï±ó¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌµµ¡¼Á¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â¡Ö²¿¤Î´¶¾ð¤âÍ¯¤«¤Ê¤¤¡×Ê¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤é¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È1Ê¸»ú¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
M¤µ¤ó¤ÏËÜ¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤Î¾å»Ê¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ÖB¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÏ¿Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ3Æü¸å¡¢M¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÃå¿®²èÌÌ¤Ë¡ØB¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Á°¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ò½Ð¤¿¸å¡¢¾å»Ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹²ó¿ô¤¬¤¹¤´¤¯¸º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÏµÙÆü¤â¡Ø·îÍËÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇµÙÆü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤â¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âM¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÙ¨ÅíÂÎ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¤òÄ¥¤ë¡×¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¡¢Ç¾Æâ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È
¾å»Ê¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢M¤µ¤ó¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡´¶¾ð¤Î¼«Æ°µ¯Æ°¤¬»ß¤Þ¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖÅÄÃæÉôÄ¹¡×¤ÈÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÅÄÃæÉôÄ¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÌò¿¦¤ä´é¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿À¼¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¶²ÉÝ´¶¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ì½Ö¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖB¡×¤È¤¤¤¦µ¹æ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ç¾¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È°ì½Ö¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î²á¾êÈ¿±þ¤òËÉ¤°¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤³¤ì¤òÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡¢¡Ö²ðÆþ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï¡ÖÏ¢¹çµ²±¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤ÏÌ¾Á°¤ò¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸«½Ð¤·¡Ë¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÄÃæÉôÄ¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢´é¡¢À¼¡¢Æ÷¤¤¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¡¢´¶¾ð¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬É³¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢Ç¾¤Ï¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¾ò·ïÈ¿¼Í¤Ç¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼ê¤Ë´À¤ò¤«¤¡¢°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖB¡×¤È¤¤¤¦µ¹æ¤Ë¤Ï¡¢²¿¤Î¾ðÊó¤âÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖB¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ç¾¤¬¡Ö²áµî¤ÎÅÄÃæÉôÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ²±¡×¤òºÆ¸½¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤â¤Î¤ËÇ¾¤¬²á¾ê¤ËÃíÌÜ¤·Â³¤±¤ë¡ÖÃíÌÜ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤â¡¢¡ÖB¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°ÕÌ£¤Êµ¹æ¤Ë¤ÏÆ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦µ²±¤Î¼«Æ°Ï¢º¿¤¬ÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë
¡¦´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
¡¦¤½¤Î¿Í¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¼«Á³¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î²á¾êÈ¿±þ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢Ï¢ÍíÀè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤â¡Ö¾Ã¤¨¤ë¡×¸ú²Ì
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª½ç¡×¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¿ô»ú¤Ï°ìÈÖºÇ¸å¡£¡ÖB¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤ÏÏ¢ÍíÀè¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ²¼Éô¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áê¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤¹²ó¿ô¤¬ÊªÍýÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÉÑÅÙ¤â¼«Æ°Åª¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ç¾¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤²÷´¶¤ò´¶¤¸¤ë
¤³¤³¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ù¨ÅíÂÎ¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤ÆÁàºî¤Ç¤¤ë¤ÈÂç¤¤Ê°Â¿´´¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö³Ú´Ñ¼çµÁ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ô¥©¥ë¥Ç¥â¡¼¥È¤ò¡ÖÎã¤Î¤¢¤Î¿Í¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³
¡ÖB¡×¤Ï¤¿¤À¤Îµ¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿´ÍýÅªµ÷Î¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë´¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿Æ¶á´¶¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë¡¢Ì¾Á°¤«¤éÎÏ¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë´¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËâË¡³¦¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¥ô¥©¥ë¥Ç¥â¡¼¥È¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÎã¤Î¤¢¤Î¿Í¡×¡ÖÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¢¤Î¿Í¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¶²ÉÝ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÌ¾Á°¤òÉõ°õ¤·¡¢ÊÌ¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºî¼Ô¤ÎJ¡¦K¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬»ý¤Ä¿´ÍýÅª¤ÊÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖB¡×¤ä¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÊÌ¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËËÜÍè¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë´¶¤¬Ìá¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¡ÖÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿Â¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏËâË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ÀÌ¾Áª¤Ó¡×¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥Ä
¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê¾å»Ê¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ç¤Ê¤¤¿§¤¬»ç¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£
Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ç¤ÎÉþ¤ä»ç¤ÎÈ±¤Î¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¾å»Ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ç¿§¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿§¡×¡ß¡Ö¶ì¼ê¤Ê¾å»Ê¡×¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Í¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸Ë¡¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ëºÝ¡¢
¡¦Æü¾ïÅª¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ê¿©¤ÙÊª¡¢Æ°Êª¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢ÃÏÌ¾¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ê¤É¤ÏNG¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ï±ó¤¤¤â¤Î¡Ê¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë
¡¦Ìµµ¡¼Á¤Ç´¶¾ð¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡Êµ¹æ¤ä¿ô»ú¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¸µÁÇÌ¾¡¢´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤Ì¾¾Î¤Ê¤É¡Ë
¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¡¼¥ë¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¥Õ¥©¥ë¥ÀÌ¾¤ä¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë½ñ¤¯Áê¼ê¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Í½Äê¤ò¡ÖB°Æ·ï¡×¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÉÑÅÙ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸Ë¡¤ÏÁê¼ê¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤ê¸«²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë´¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Ë½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¡Ö¶ÛµÞÈòÆñ¡×Åª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Í¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÙ¨ÅíÂÎ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¿´¤¬²óÉü¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î´Ø·¸¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÀ¾ ¹ä»Ö ¡§ Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡Ê¹©³ØÇî»Î¡Ë¡¢Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¼Ô¡Ë