ＳＣＳＫがＳ高カイ気配、住友商によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ◇

ＳＣＳＫ<9719.T>がストップ高の水準となる５１０７円でカイ気配となっている。住友商事<8053.T>は２９日の取引終了後、ＳＣＳＫに対し完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株５７００円で、ＳＣＳＫの株価はこれにサヤ寄せする動きをみせている。



買付予定数の下限は５０３４万７４００株で、上限は設定しない。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、ＳＣＳＫは上場廃止となる見通し。ＳＣＳＫはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。住友商はデジタル・ＡＩ関連の事業強化につなげる方針。買収資金はブリッジローンで調達し、その後中長期年限の銀行借り入れや普通社債などに順次切り替えていく。東京証券取引所は２９日、ＳＣＳＫを監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



