大和自動車交通<9082.T>はストップ高カイ気配。２９日取引終了後、同業の国際自動車（東京都港区）、配車アプリを手掛けるＳ．ＲＩＤＥ（同）の２社とそれぞれ業務提携すると発表した。タクシー・ハイヤー事業におけるＤＸ化の推進や、顧客サービスと安全運行の追求に向けて取り組みを進める狙いがある。これに伴い、国際自動車は大和自株の８％超を取得している。これを材料視した買いが膨らんでいる。



あわせて、２６年３月期連結業績予想の修正を発表。売上高を据え置きとした一方、営業利益を３億２０００万円から４億円（前期２１００万円の赤字）へ上方修正した。タクシー乗務員の募集活動が奏功し、車両の稼働率が上昇したことが要因。ハイヤー部門の収益性改善も寄与する見通し。なお、支払利息などの金融費用を考慮し、純利益については従来予想を据え置いた。



