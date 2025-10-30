かわでんがＳ高カイ気配、２６年３月期業績予想を引き上げ年間配当は１００円増配へ

かわでん<6648.T>はストップ高水準の９５９０円でカイ気配となっている。２９日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想の上方修正を発表した。売上高予想を従来予想の２５５億円から２６８億円（前期比１０．７％増）、営業利益予想を２６億円から４０億円（同５４．５％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は中間・期末各９５円の年１９０円から同各１４５円の年２９０円（前期は１９０円）に１００円増額した。今期配当には創業１００周年の記念配当２０円が含まれている。好業績の見通しと株主還元姿勢を好感する買いを引き寄せている。



半導体関連含む大型工場や首都圏を中心とした市街地再開発事業などの堅調な建設需要により売上高は当初の想定を上回る見込み。利益面は採算性の高い大型案件の売り上げが増えたほか、価格の調整が利益に寄与。同時に第２四半期累計（４～９月）の業績予想の上方修正も発表しており、１０月以降も同様の順調な状況が続くとみている。



出所：MINKABU PRESS