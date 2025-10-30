＜注目銘柄＞＝さくらさく、高市政権でも子育て支援は重要政策のひとつ ＜注目銘柄＞＝さくらさく、高市政権でも子育て支援は重要政策のひとつ

さくらさくプラス<7097.T>は子ども・子育て支援事業を展開。高市早苗首相は２４日の所信表明演説で「子供・子育て政策を含む人口減少対策を検討していく体制を構築する」と述べていることから改めて注目してみたい。



２６年７月期通期の連結営業利益は前期比１３．４％減の９億８６００万円になる見通しだが、これは前期に販売用不動産の売却で大きく伸びた反動によるもの。今期は保育所の新規開設を１園及び既存保育所１施設の増床（定員数増）を予定し、研修サービスやフェムケア・フェムテックサービスを中心に保育周辺サービスを拡充する構えだ。なお、年間配当は前期比４円増配の２８円と５期連続の増配を計画している。



株価は２７日に直近高値２６８１円をつけ、その後は戻り一服となっている。ただ、日足チャートでは短期トレンドを示す２５日移動平均線が上向きに転じつつあり、上値を試す展開が期待できそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS