ソニーマーケティング株式会社は10月30日（木）、「野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025」を開催すると発表した。同日より12月7日（日）まで、作品の応募を受け付けている。

スマートフォンを含む、撮影機材を不問としたコンテスト。「フォト」と「ムービー」の2部門を設けており、それぞれの部門で大賞に選ばれた作品の作者に5万円分のソニーポイントが贈られる。

審査員を務めるのは写真家の山田芳文さん。またゲスト審査員として写真家の蒼井ゆいさんも参加する。

コンテスト名

野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025

応募期間

2025年10月30日（木）～12月7日（日）

賞・副賞

フォト部門

・大賞（1名）：ソニーポイント50,000円分

・山田芳文賞（1名）：ソニーポイント30,000円分

・蒼井ゆい賞（1名）：ソニーポイント30,000円分

・αユーザー賞（1名）：ソニーポイント30,000円分

・入選（10名）：ソニーポイント1,500円分

ムービー部門

・ムービー部門賞（1名）：ソニーポイント50,000円分

公式ページ

野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025