30日10時現在の日経平均株価は前日比84.87円（-0.17％）安の5万1222.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは429、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は210.1円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が84.85円、ディスコ <6146>が23.5円、コナミＧ <9766>が21.89円、ＴＤＫ <6762>が18.94円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を148.15円押し上げている。次いでレーザーテク <6920>が67.07円、東エレク <8035>が21.21円、フジクラ <5803>が14.48円、ＮＥＣ <6701>が12.14円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、銀行、電気機器と続く。値下がり上位には情報・通信、陸運、その他製品が並んでいる。



※10時0分13秒時点



