Image: MEI GLOBAL TRADE

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

キーボードと手首の関係を、見直すときが来たのかもしれません。

次世代リストレスト「Hover」は、磁気浮上テクノロジーによって、手首のあらゆる動きに滑らかに追従します。これまでのリストレストが「支える」ことに注力していたのに対し、「Hover」は「動きと共にある」という新しいアプローチを提案します。

そんな要注目のリストレストのプロジェクトも、終了時期が近づいてきました。今回はリマインドも兼ねて、「Hover」の特長を改めてご紹介します。

リストレストの常識を超えた「浮遊」という選択

Image: MEI GLOBAL TRADE

従来のリストレストは、手首を固定することで安定性を提供していました。でも、「Hover」は少し違ったアプローチをとります。

手首を軽やかに浮かせることで、安定性と可動性の両立を目指しているんです。内蔵された磁気浮上機構により、手首を乗せるとわずかに浮き上がる構造。この浮遊状態が360°全方向への自然な動きを実現し、タイピング中の手首を快適にサポートします。

快適タイピングの真髄：360°追従テクノロジー

Image: MEI GLOBAL TRADE

ホームポジションから指を伸ばすとき、「Hover」もまた、シンクロするように動きます。右手でエンターキーを押すときの手首のひねり、左手でタブキーに手を伸ばすときの傾き。これらの微細な動きにも、「Hover」は静かに追従します。固定された角度に手首を合わせる必要は、もうありません。

プログラマーの方が活用すれば、長時間のコーディングにおける手首への負担を和らげ、より快適な作業環境の構築に役立つかもしれません。またライターの方にとっては、執筆に集中しやすい環境づくりに貢献してくれるんじゃないでしょうか。

分離型キーボードユーザーのためのモジュラー設計

Image: MEI GLOBAL TRADE

左右独立型のデザイン、これがワークスペースの自由度を大きく広げます。ErgoDoxやKinesisといった分離型キーボードをお使いの方にとって、「Hover」は理想的なパートナーになり得ます。肩幅に合わせてキーボードを配置しても、それぞれの手首の位置で適切なサポートを提供。トラックボールやマウスの配置も、これまで以上に自由になります。

テンティング（傾斜）をつけたキーボードでも、「Hover」の浮遊機構がその角度に自然に対応し、タイピングしやすさを追求するあなたのこだわりに、しっかりと応えます。

マテリアルが生む、持続可能な快適性

Image: MEI GLOBAL TRADE

素材選びにも、妥協はありません。手首を受け止めるのは、厳選された高密度・低反発フォーム。使い込むほどに、手首に優しく寄り添うようにフィットしていきます。表面には東レ製の高機能ファブリックを採用。優れた通気性により、長時間の使用でも蒸れを感じにくい設計です。

また、水や汚れに強い素材のため、万が一コーヒーなどをこぼしても安心。日常のメンテナンスは、軽く拭き取るだけで完了します。

「Hover」が誘う、より深い集中状態へ

Image: MEI GLOBAL TRADE

タイピングが軽やかになれば、思考もまた軽やかになるはずです。手首の小さな違和感は、時として集中力を奪うノイズにもなります。「Hover」は、そのノイズを気にすることなく作業できる環境を整えることで、深い集中状態に入りやすい環境づくりに貢献します。

コードを書くとき、文章を紡ぐとき、デザインを描くとき。あらゆる創造的な作業において、「Hover」がもたらす快適なタイピング体験の新基準を、ご自身の手首で確かめてみませんか？

詳細な仕様や活用例は、以下のリンクからご確認いただけます。「Hover」が気になった方は、プロジェクトが終了する前にぜひチェックしてみてくださいね。けます。「FloatRest」が気になった方は、プロジェクトが終了する前にぜひチェックしてみてくださいね。

【未来のタイピング体験】磁気浮上で手首が宙に浮く、知性と感性を満たすリストレスト 16,500円 早割、一般販売予定価格:22,000円の25%OFF machi-yaで見る

＞＞【未来のタイピング体験】磁気浮上で手首が宙に浮く、知性と感性を満たすリストレスト

Image: MEI GLOBAL TRADE

Source: machi-ya