クイーンズランド州北部沖に位置するリザード島。美しい景色にサンゴ礁、豪華な宿泊施設を備えている/David Gray/AFP/Getty Images

ブリスベン（ＣＮＮ）オーストラリア北東部クイーンズランド州で、クルーズ船に乗船していた８０代の女性が島に取り残されて死亡しているのが見つかった。

女性は６０日間かけてオーストラリア大陸周辺を一周する豪華客船「コーラル・アドベンチャラー」に乗船。２５日夜、この女性がいないことに気付いた同船から行方不明の届け出が出された。

同船はこの日、クイーンズランド州沖に浮かぶリザード島に寄港していた。

クイーンズランド警察によると、女性の遺体は２６日にリザード島で発見された。警察は女性が突然死したとみており、事件性はなかったとしているが、いつ死亡したのかは不明。クルーズ船がリザード島を出港した時点で女性が乗船していないことに誰も気づかなかった理由も分かっていない。

オーストラリア海洋安全局（ＡＭＳＡ）は、乗船時にこの乗客がカウントされなかった経緯を調べていることを明らかにした。

コーラル・アドベンチャラーの定員は乗客１２０人、乗員４６人。同船は２４日にクイーンズランド州北部のケアンズを出航したばかりだった。

運航会社のコーラル・エクスペディションズはリザード島について、遊泳やスノーケリング、美しい光景を見晴らすハイキングなどが楽しめると宣伝していた。同社は声明の中で、女性がいなくなったことに乗員が気付いた後、陸と海の捜索を行ったと説明している。

ＡＭＳＡによると、２５日午後９時に同船から行方不明の届け出があり、クイーンズランド警察と共に捜索を開始した。

クルーズ船は１１月２日に次の寄港地ダーウィンに到着する予定で、ＡＭＳＡはこの際に乗員から事情を聴く方針。