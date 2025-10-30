〈俳優は肉体を使った芸術家〉 松雪泰子のフォームローラー持参姿を劇場前で発見！　見せたプロの準備

〈いつもゼロから調整〉

ニューヨークヤンキースのキャップにマスク姿。大きな筒状のものをバッテン掛けにした女性が、劇場に入っていく──。俳優の松雪泰子（52）である。

日比谷（東京・千代田区）にある劇場「シアタークリエ」では、10月７日から26日まで『音楽劇エノケン』が上演されていた。

「同作品は戦中、戦後に“日本の喜劇王”と呼ばれ活躍した“エノケン”こと、榎本健一の物語です。彼の波乱万丈の人生を又吉直樹（45）が新作戯曲として書き下ろし、市村正親（76）が主演しています。松雪は、榎本の二人の妻、前妻の花島喜世子と後妻の榎本よしゑの２役を演じています。歌って踊って笑わせる、総合エンターテインメントな舞台として好評を得ています」（演劇雑誌記者）

10月中旬のこの日、松雪はカジュアルな服装で関係者と劇場に現れた。

筒状のものは、よく見ると、「フォームローラー」と呼ばれるマッサージ機器のようだ。筋肉を包む薄い膜である筋膜をほぐす「筋膜リリース」に主に使用されるもので、ローラーに身体のさまざまな部位を乗せ、ゴロゴロと転がして使うことで、疲労回復や血流改善などの効果があるといわれている。むくみ改善やダイエットにも効果があると、女性愛用者も増えている。ジムや自宅で使う人は多いが、舞台の楽屋へ持ち込むのは珍しいかもしれない。

「松雪は、７月期ドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）に出演しており、９月中旬にクランクアップしてからすぐに舞台に取り組んでいます。舞台の東京公演は終わりましたが、11月からは大阪や名古屋、そして、松雪さんの故郷である佐賀でも公演が行われます。約１ヵ月間にわたっての地方公演ですから、体調管理に万全を期しているのでしょう」（前出・記者）

松雪は、自身の体調管理について、『美的.com』（’23年１月３日配信）のインタビューで、インナービューティーを重視し、身体を内側から整えるように心がけていると語っている。

〈俳優は、肉体を使った芸術家のようなもの。舞台でも”今、ここを動かしたい”という部分が動かないとき、楽器を調律するように、こまめにメンテナンスをしています。といっても、作品ごとに動きは異なるので、いつもゼロからの調整なんです。常に体に目を向け続け、動かしていることも、体が楽になっている理由かもしれませんね〉

長い舞台公演期間中を、最高のパフォーマンスで乗り切ろうとするプロとしての松雪の準備、その姿勢に、女優魂を垣間見たのだった。

