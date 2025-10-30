こういうの探してた！【niko and ...】大人に似合う♡「ワンちゃんトップス」

スウェットやセーターなど、厚手のトップスが活躍するこれからの季節。周りと差をつけるなら、1枚で主役になるデザインのアイテムを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、【niko and ...（ニコアンド）】から登場した犬柄トップス。キュートなワンちゃんのデザインは、コーデに盛り込むだけで気分も上げてくれるかも。

遊び心のある異素材ミックス

【niko and ...】「スウェットコンビニット」\8,000（税込）

スウェットとニット素材をミックスした、遊び心のあるデザインのトップス。フロントにはレトロなワンちゃんのイラストが描かれており、1枚で存在感を放ちます。ニットとの切り替え部分のフリルのおかげで、カジュアルながらも女性らしいコーデに仕上がりそう。落ち着いた配色だから大人のデイリーコーデにマッチしやすく、秋冬のスタイリングで大活躍の予感です。

インパクト大！ ドッグフェイスにときめくセーター

【niko and ...】「DOGアソートニットプルオーバー」\6,600（税込）

キャッチーなワンちゃんのデザインが目を引くセーター。絵柄はダルメシアン・プードル・グレイハウンドの3種類があり、犬好きさんにはたまらない一枚。肩が落ちるゆるっとしたシルエットが、女性らしい抜け感のある着こなしを叶えてくれそう。公式サイトには「もちっとした肌触りのよさ」とあり、ニットのチクチク感が苦手な人でも着やすそうです。

