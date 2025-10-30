¡ØÁ°Â¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¡Ù¤ÎÁ°¤Ë»Ø¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë¿ÍÂ³½Ð¡ÖÉ½¾ð¤â´°àú£÷¡×¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦£÷¡×
¼«Ê¬¤ÎÁ°Â¤ò¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë°¦Ç¤Ë¼«¤é¤Î»Ø¤òº¹¤·½Ð¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤¯¤ï¤¨¤Æ¤ß¤¿Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤È¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô8.6Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥êー¥ºw¡×¡Ö°ì±þ»î¤¹¤Î¤Íw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡ØÁ°Â¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¡Ù¤ÎÁ°¤Ë»Ø¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¡Û
Á°Â¤Î¥±¥¢¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önekolife73¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤ëÇ¤Î¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤ó¡×¤ÎÆ°²è¡£Á°Â¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ°Ç°¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¤Þ¤Ã¤µ¤ó¡£çÓ¤á¤¿¤ê¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¤ÈË»¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤ËÌ´Ãæ¤Ê¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ø¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤½¤Ã¤È»Ø¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë»ëÀþ¤ò»Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¿¤Þ¤Ã¤µ¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ø¤â¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤Ê¤¯ÊÖÉÊ
»Ø¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸å¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ø¤ò¤Ò¤ÈçÓ¤á¤·¡¢¥Ñ¥¯¥Ã¤È¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê5ÉÃ´Ö¥Õ¥êー¥º¡£ÀÅ»ß²è¤«¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤ÉÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¸å¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤¬¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ø¤ò¸ý¤«¤éÎ¥¤·¤Æ¡¢Á°Â¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤òºÆ³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥êー¥º¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¹Í¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¤ê¥Ç¥ì¤Æ¤ß¤¿¤ê
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¤ä¤ä±öÂÐ±þ¤È¤â¤È¤ì¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¤¢¤ëÆü¤Ë¤Ï¿²¤½¤Ù¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂ¤Î´Ö¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂ¤òÊú¤Ëí¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
´Å¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢±öÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¶î¤±°ú¤¾å¼ê¤Ê¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤Î»ÅÁð¤Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¿³ººÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«w¡×¡ÖÌ£¤«´¶¿¨¤«¤É¤Ã¤Á¤À¤íw¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤ó¤ËÊÖµÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ø¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önekolife73¡×¤Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÊë¤é¤¹Ç¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤òÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
