ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でワールドシリーズ（WS）第5戦を行った。先発のブレイク・スネル投手がブルージェイズ打線にいきなりつかまり、出だしから3球で2本塁打を浴びるまさかの展開になった。米記者は「明らかに速球を狙っている」とブルージェイズ打線の作戦を指摘した。

スネルは初回、先頭のシュナイダーに初球の97.5マイル（約156.9キロ）のフォーシームを捉えられ、左越えソロを許した。続くゲレーロJr.にも2球続けて速球を投じると、2球目を左翼席へ運ばれた。わずか3球で2失点。米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者のXによると、試合開始から2者連続ホームランはWS史上初だという。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXで「ブルージェイズは明らかに序盤からスネルの速球を狙っている」と指摘。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は「第1戦、ブレイク・スネルは速球をゾーン内に制球することに苦戦していた。今夜、ブルージェイズはそれに準備ができていた」と第1戦の投球も踏まえた作戦だとした。

スネルはトロントでの第1戦に先発し、5回8安打5失点で負け投手になっていた。



（THE ANSWER編集部）