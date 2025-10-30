人生で初めて猫の里親になったという投稿主さん。おうちに迎えたばかりの保護猫が、隅っこに隠れてしまっていたそうです。しかしその後、予想外の変化が……。動画は記事執筆時点で7.6万再生を突破し、「声もビジュアルも最高に可愛い」「可愛くて涙出る」と感動の声が寄せられています。

初めての「おうち」

TikTokアカウント『保護猫ぱるむ』に投稿されたのは、キジ白の「ぱるむ」くんがおうちにやって来た日の様子です。そこには、まだ子猫のぱるむくんと、初めて保護猫をお迎えすることになった投稿主さんの優しい交流が映し出されていました。

投稿主さんに引き取られ、知らないおうちにやって来たぱるむくん。慣れない場所で心細さもあったのか、ぱるむくんはテーブルの下や隅っこに隠れていたのだそう。疲れていたのか、知らない場所でうとうと眠そうにしていたというぱるむくん。

3時間後

そんなぱるむくんのペースを大切にし、投稿主さんは過剰にかまうことなく部屋の片づけをしていたといいます。そうして3時間ほど経過した頃、ぱるむくんは急にテーブルの下から出てきて投稿主さんのそばへやってきたんだとか……！

投稿主さんが頭をなでなでしてあげると、ぱるむくんは投稿主さんのほうを見たそうです。そして、お口を大きく開けて「みゃあ」とお喋りするように声をあげたんだとか。ぱるむくんと初めて心が通った瞬間だったのではないでしょうか。

心を許したぱるむくん

その後、ぱるむくんは立ち上がってトコトコと歩き始めたかと思うと、その場にごろん。そしてまた「みゃあん」と鳴いて仰向けに転がったそうです。投稿主さんがおなかを撫でてあげると、ぱるむくんは嬉しそうに手足をパタパタ。

おうちに来て3時間。ぱるむくんはすっかり心を許し、投稿主さんの優しくて温かい手が大好きになったみたいでした。小さな体で精一杯甘えるぱるむくんを撫でながら、「私の手より大きくなろうね」と願う「新しいママ」さんなのでした。

保護猫ぱるむくんと投稿主さんの心が通った瞬間は、TikTokで7.6万再生を突破。「優しい人だとわかったから出てきたんですね」「家族になった瞬間ですね」「数十年後、動画を見返して涙を流すんだよね」といった声が寄せられ、1.2万もの高評価が集まりました。

TikTokアカウント『保護猫ぱるむ』では、家族となったぱるむくんの成長の様子が公開されています。幸せに、大人の猫になっていくぱるむくんを見守ってくださいね。

