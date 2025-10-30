¥í¥Ã¥Æ¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¤Î2Áª¼ê¤¬»²²Ã¡¡¸òÎ®¶¯²½¤Î°ì´Ä
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï30Æü¤«¤é11·î17Æü¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥ä¥óÆâÌî¼ê¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§ÆâÌî¼ê¤¬µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¸òÎ®¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ã¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥ä¥óÆâÌî¼ê¡ä½êÂ°¥Á¡¼¥à:2022Ç¯¡Ý2025Ç¯:¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó:ÆâÌî¼ê¡Ê±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ:6¡¢À¸Ç¯·îÆü:2003/9/15¡¢¿ÈÄ¹:181¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¡¢76¥¥í¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ:108»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.274¡Ê63°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¡Ë¡£
¡¡¡ã¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§ÆâÌî¼ê¡ä½êÂ°¥Á¡¼¥à:2018Ç¯¡Ý2024Ç¯:ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¡¢¡Ê2024Ç¯11·î¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡Ë2025Ç¯:¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó:ÆâÌî¼ê¡Ê±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ:13¡¢À¸Ç¯·îÆü:1999/6/30¡¢¿ÈÄ¹:181¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¡¢73¥¥í¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ:101»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.287¡Ê95°ÂÂÇ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡Ë¡£