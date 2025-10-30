¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç³ÈÂç¾å±Ç·èÄê¡¡¸ø³«½é½µ¤ÇÌó10.8Ëü¿ÍÆ°°÷
¡¡º£·î24Æü¤è¤êIMAX¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦µÜºê½Ù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ê4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¡Ù¡£1997Ç¯¤Î½é¸ø³«Åö»þ¡¢±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿À¤Âå¤«¤é¡¢º£²ó½é¤á¤Æ·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¯½¸µÒ¤·¡¢¸ø³«´Û¿ô61´Û¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷10.£¸Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ2.4²¯±ß¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢11·î7Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë³ÈÂç¾å±Ç¤¬·èÄê¡£¿·¤¿¤ËDolby CinemaÈÇ10´Û¤ª¤è¤Ó±Ñ¸ì»úËëÈÇ8´Û¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ171´Û¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤È¼«Á³¤Î¾×ÆÍ¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1997Ç¯7·î12Æü¤Î½é¸ø³«»þ¡¢´ÑµÒÆ°°÷1420Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤ò¾å¤²¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¼ç¿Í¸ø¥¢¥·¥¿¥«¤È¥µ¥ó¡¢¥¿¥¿¥é¾ì¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥·¿À¤Î¿¹¤ËÀ³¤à¿À¡¹¤òÄÌ¤·¤ÆÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹¤ÎÎÐ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÁÔÂç¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËIMAX¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤È¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¶Á¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë´ÑµÒ¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëË×Æþ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Dolby CinemaÈÇ¾å±Ç´Û¡Ê11·î7Æü¡Á¾å±Ç³«»Ï¡Ë
ÅìµþÅÔ¡¡ÀéÂåÅÄ¶è¡§´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼
ÅìµþÅÔ¡¡ ¿·½É¶è¡§¿·½É¥Ð¥ë¥È9
¿ÀÆàÀî¸©¡¡²£ÉÍ»Ô¡§£Ô¡¦¥¸¥ç¥¤²£ÉÍ
ºë¶Ì¸©¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡§MOVIX¤µ¤¤¤¿¤Þ
ÂçºåÉÜ¡¡Âçºå»Ô¡§£Ô¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ
ÂçºåÉÜ¡¡Ìç¿¿»Ô¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÌç¿¿
µþÅÔÉÜ¡¡µþÅÔ»Ô¡§MOVIXµþÅÔ
Ê¡²¬¸©¡¡Ê¡²¬»Ô¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿
°¦ÃÎ¸©¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ
ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚ»Ô¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤¹¤¹¤¤Î
¢£±Ñ¸ì»úËëÈÇ¾å±Ç´Û¡Ê11·î7Æü¡Á¾å±Ç³«»Ï¡Ë
ÅìµþÅÔ¡¡ÀéÂåÅÄ¶è¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«
ÅìµþÅÔ¡¡¹Á¶è¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º
ÅìµþÅÔ¡¡¿·½É¶è¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É
ÅìµþÅÔ¡¡¿·½É¶è¡§109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É
ÅìµþÅÔ¡¡ËÅç¶è¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÃÓÂÞ
ÂçºåÉÜ¡¡Âçºå»Ô¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð
²Æì¸©¡¡±ºÅº»Ô¡§UC PARCO CITY ±ºÅº
°¦ÃÎ¸©¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ
¢¨¾åµ8´Û¤Ï±Ñ¸ì»úËë¤Ê¤·¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤â¾å±Ç
