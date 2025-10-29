とちぎテレビ

那須塩原市に２０２６年４月、看護学科がある短期大学が新たに開学することが決まりました。栃木県内に大学や短大が設置されるのは約３０年ぶりで、那須地域の医療を担う人材確保を目指します。

２０２６年４月に那須塩原市に開学するのは、３年制の看護学科「那須短期大学」です。文部科学省大学設置・学校法人審議会で２８日付けで認可を受けました。

大学や短期大学が新しく設置されるのは県内では約３０年ぶりで、看護系の短期大学は全国で１５校目、北関東では唯一となります。ＪＲ那須塩原駅近くの医療複合施設の敷地内にある「那須看護専門学校」から基盤を引き継ぐ形で設置されます。

近年、看護師を志す学生が都市部に流出してしまう状況があるといい、医療と生活の両面を支える地方の実情にあった看護師の育成と定着を目指します。この中で、大田原市出身で「日本のナイチンゲール」といわれる大関和の看護理念を題材にした教育も展開するということです。

短期大学は、人口減少などの影響で全国的に定員割れが課題となり、栃木県内でも廃止が相次いでいますが、看護系短大がない近隣の地域にも募集活動を広げることで学生の確保を目指すとしています。

開学が決まったことを受け、福田富一知事は「看護人材の確保だけでなく、地域振興にもつながることでもありうれしく思う。今後人材育成や教育・研究がより一層進むものと思います」とコメントしています。