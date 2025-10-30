元HKT48でタレントの田中美久（24）が29日、自身のインスタグラムを更新。「最近のプライベート」ショットを投稿した。

「私服やプライベートな写真を載せることが中々ないのでまとめて載せてみます」とつづり、茶色のメガネ姿や、デニムパンツのカジュアルコーデなどを公開。大原櫻子や、ちとせよしのらとサウナやディズニーリゾートで過ごす様子や、日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）で共演している新木優子との2ショットなどもアップした。

さらに「最近寒くなってきたので皆様風邪をひかずに」とファンらに呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「世界で一番美しい」「可愛すぎます〜」「透明感半端ない」「女社長って感じ」「レアメガネ」「メガネ似合う〜」「メガネがインテリ女子に見える〜」「おしゃれ」「スタイル抜群」「適度にえっち！笑」「同じヒト科に属する哺乳類ですか？」「宇宙一大好き」「自慢の推し」などのコメントが寄せられた。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。